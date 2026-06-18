Какие страны вызыват наибольшую ненависть на Чемпионате мира по футболу

В гимнах многих стран упоминаются их исторические враги и кровавые истории войн и сражений. Журналисты The Economist подсчитали , сколько стран-учасниц Чемпионата мира по футболу имеют такие отсылки и на кого чаще всего направлена ненависть. «Минфин» публикует перевод статьи.

Национальные гимны входят в число самых узнаваемых и широко исполняемых политических текстов в мире. Многие из них были написаны для того, чтобы сплотить войска, отметить победу в войне или объединить новые государства. Сегодня эти боевые кличи чаще всего можно услышать на спортивных мероприятиях. Перед каждым матчем чемпионата мира по футболу команды исполняют песни о конфликтах, которые когда-то их разделяли.

В этом году в групповом этапе будут соревноваться 48 стран, вместо 32. Какие из них чаще всего будут фигурировать в качестве врагов в национальных гимнах турнира? Чтобы это выяснить, The Economist использовал инструменты искусственного интеллекта для анализа переведенных текстов песен каждой страны-участницы. Для начала мы ранжировали злодеев по наличию явных упоминаний стран, конкретных сражений, исторических личностей и символов. Гимны без официального текста, такие как гимны Испании и Боснии и Герцеговины, были исключены из анализа.

Испания — самая ненавистная страна в нашем текстовом анализе, она фигурирует в трёх национальных гимнах. Возможно, это потому, что бывшие испанские колонии и территории чаще, чем британские, получали независимость в результате революционных войн. В гимне Эквадора вспоминается, как «был слышен рык поверженного льва, рычащего от бессилия и отчаяния». Голландцы — сами не чуждые империям — менее утонченны: «Испанцы насилуют тебя, мои сладкие Нидерланды».

Результаты зависят от интерпретации: гимны часто носят поэтический характер и редко точно указывают, кого именно они хотят видеть мертвым. С учетом исторического контекста наш анализ показывает, что по меньшей мере девять дополнительных национальных гимнов содержат отсылки к другим странам, включая упоминание Великобритании в гимне США. Испания снова занимает первое место.

Национальные гимны — это необычайно мрачный жанр. Все страны, кроме восьми, участвующие в чемпионате мира по футболу, так или иначе затрагивают тему насилия, будь то солдаты, доспехи, угрозы, описания исторических сражений или прямые призывы к оружию. Писатели XIX века особенно любили кровопролитие; наш анализ показал, что гимны, принятые в более позднее время, как правило, менее яростны и полны воинственности.

Гимн Португалии, изначально написанный как протестная песня против Великобритании, отличается необычайной воинственностью. В нем содержится 11 упоминаний о насилии на каждые 100 слов, по сравнению со средним показателем по турниру, составляющим примерно два. В нем 12 раз встречается призыв к гражданам «às armas!» (к оружию!). По этому показателю у Португалии самый воинственный гимн на чемпионате мира. Хотя и другие гимны звучат так, будто готовы к бою. Французский гимн драматично предупреждает, что иностранные солдаты придут «перерезать глотки вашим сыновьям и супругам», в то время как гимны Уругвая и Туниса воспевают славу мученичества.

Не все гимны такие кровожадные. Некоторые из самых известных в истории захватчиков поют удивительно мирные песни. В британском гимне содержится просьба к Богу спасти короля (хотя неофициальный гимн Шотландии высмеивает короля Эдуарда II). Немецкий гимн воспевает свободу, единство и счастье. Японский гимн выражает надежду, что император будет править до тех пор, пока маленькие камешки не превратятся в покрытые мхом валуны.

Две страны-хозяйки чемпионата мира — США и Мексика — затрагивают схожие темы свободы, конфликта и религии, хотя в мексиканской версии песни более чем в два раза больше отсылок к насилию. Написанная в эпоху территориальных потерь и вторжений со стороны Америки и других иностранных держав, она изображает национальный флаг Канады, залитый кровавыми волнами. Канадская же версия, напротив, не содержит отсылок к конфликту и отличается типичной вежливостью: «с пылающими сердцами мы видим твое восхождение».

Футбольные болельщики редко обращают внимание на слова гимнов, звучащие на стадионе перед матчем. Но эти гимны — вдохновляющие эпические истории о завоеваниях, освобождении, жертвенности и убийствах. К счастью, в этом году исход напряженных футбольных матчей будет решаться голами, а не оружием.