Кадровый голод усилился: почти 70% предприятий жалуются на нехватку работников

«Нехватка рабочей силы» занимает первое место среди основных препятствий для ведения бизнеса в военное время, однако в мае эта проблема еще больше обострилась. Она уже беспокоила рекордные 69 % предприятий — это самый высокий показатель с начала проведения ежемесячных опросов. Об этом свидетельствуют результаты 49-го ежемесячного опроса, который ИЭД провёл среди 469 промышленных предприятий.

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Нехватка рабочей силы

«У нас на протяжении нескольких месяцев препятствие „нехватка рабочей силы“ бьёт рекорды. Эта проблема остается на первом месте уже более полутора лет. При этом в мае был зафиксирован такой высокий показатель, как 69%. Бизнес обеспокоен нехваткой кадров», — рассказал старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

В мае произошло незначительное снижение сложности поиска квалифицированных работников — с 62,3% до 60,6% сократилась доля предприятий, которым было сложнее найти таких работников. Неквалифицированных работников искать сложнее — для 38,4% опрошенных в мае по сравнению с 34,3% в апреле.

Лишь 2,4% предприятий планируют рост занятости в трехмесячной перспективе, а 5,1% планируют отправить работников в вынужденные отпуска.

Второе место среди основных препятствий занимает «рост цен на сырье, материалы и товары» — показатель несколько снизился с 56% до 49%.

Незначительно уменьшилась доля тех, кого беспокоит «опасность работы»: эта проблема стала препятствием для 44% предприятий по сравнению с 46% в апреле, что позволяет ей удерживать третье место четвертый месяц подряд.

Сохраняется закономерность, связанная с препятствием «опасность работы» в зависимости от размера предприятия. Средние и крупные предприятия чаще говорят об этой проблеме — в мае 48% и 47% соответственно, поскольку именно они с большей вероятностью могут стать объектом атак врага.

«В региональном разрезе это препятствие является очень актуальным, прежде всего, в прифронтовых и центральных регионах — более 80% опрошенных в Киевской, Винницкой, Одесской, Житомирской, Запорожской и Днепропетровской областях. На западе страны это препятствие менее актуально. Единственное исключение — Ровенская область», — сказал Евгений Ангел.

Однако наблюдаются заметные изменения в отношении двух других препятствий. Препятствие «снижение спроса на продукцию/услуги» выросло с 26% до 38%. Кроме того, усилились логистические трудности, о чем свидетельствует рост препятствия «сложности с перевозкой сырья или готовой продукции по территории Украины» с 24% до 30%.

По остальным препятствиям существенных изменений не зафиксировано. «Коррупция» и «неправомерные требования или давление со стороны правоохранительных или контролирующих органов» остаются «в тени» основных препятствий — о них в мае говорили лишь 7% и 3% опрошенных соответственно.

31% предприятий временно приостанавливали работу из-за отключений электроэнергии в апреле, но преимущественно на непродолжительные периоды времени. В то же время 41% предприятий работали непрерывно, несмотря на перебои. Уже 28% предприятий не испытывали отключений электроэнергии по сравнению с 20% в предыдущем месяце.

Средние потери рабочего времени составили 4% в апреле. Наибольшие потери рабочего времени зафиксированы на микро- и малых предприятиях (57%), среди отраслей — в химической промышленности (6%), а в региональном разрезе — в Киеве (13%) и Сумской (9%) областях.

Оценки экономической политики правительства остаются нейтральными.

Методика опроса

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭД принимают участие до 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опрос проводится ежемесячно с мая 2022 года.