В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.
Где больше всего покупали новые авто в мае: рейтинг регионов
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Эти региональные рынки обеспечили 66% майских продаж новых легковых автомобилей.
Сколько приобрели авто
- За месяц в столице приобрели — 2111 новых автомобилей.
- В Киевской области — 577 ед.
- В Днепропетровской обл. — 397 ед.
- В Одесской области — 269 ед.;
- Во Львовской обл. — 251 ед.
Бестселлером месяца на этих рынках кроме Львовской обл. был компактный кроссовер RENAULT Duster.
Лидер Львовщины — среднеразмерный кроссовер SKODA Kodiaq.
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Источник: Минфин
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