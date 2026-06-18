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18 июня 2026, 16:55 Читати українською

Цены на жилье в ЕС за десятилетия выросли более чем на 50%

В период с 2015 по 2024 год цены на жилье в ЕС выросли в среднем на 53%, в то время как арендная плата за это же время повысилась почти на 17%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает Euronews.

Цены на жилье в ЕС за десятилетия выросли более чем на 50%
Фото: pixabay

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«Стремительный рост расходов сказывается на многих людях и семьях. Все больше граждан не могут позволить себе жилье и рискуют стать бездомными», — отметила директор Агентства Европейского Союза по фундаментальным правам (FRA) Сирпа Раутио.

Отмечается, что хотя более двух третей жителей ЕС владеют собственным жильем, среди граждан с доходами ниже предела риска бедности таковых меньше половины.

Согласно отчету, молодежь принадлежит к группам, наиболее остро испытывающим подорожание жилья и аренды.

«Молодежь и уязвимые категории населения сталкиваются с трудностями, ограничивающими их доступ к базовому праву на должное жилье. Многие также остаются недостаточно защищенными от выселения», — подчеркнула Раутио.

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Число бездомных растет

В то же время в FRA отмечают, что количество бездомных в Европе растет. По оценкам Европейской федерации национальных организаций, работающих с бездомными (Feantsa), в 2025 году в странах ЕС без жилья оставались около 1,3 млн человек.

Агентство напомнило, что право на надлежащее жилье закреплено международным правом в области прав человека и распространяется на всех, включая мигрантов, беженцев и искателей убежища. Международные и европейские соглашения также обязывают правительства предотвращать бездомность, расширять доступ к доступному жилью и защищать людей от дискриминации на жилищном рынке.

В своем отчете FRA призывает применять подход, основанный на правах человека, для борьбы с бездомностью, защиты от принудительных выселений и поддержки людей в уязвимом положении. В агентстве предупреждают, что рост жилищной нестабильности подвергает все больше людей риску потерять жилье.

Отчет включает все 27 государств-членов ЕС, а также Албанию, Северную Македонию и Сербию.

Отметим, что кризис доступности жилья в Европе обсуждается уже несколько лет. Еще в 2024 году отмечалось, что он стал серьезным вызовом для многих семей, хотя ситуация существенно отличается в зависимости от страны и региона.

Больше всего этого страдают арендаторы частного жилья, жители городов и домохозяйства с низкими доходами — примерно каждое десятое из них несет значительную нагрузку расходов на жилье и энергию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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