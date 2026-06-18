Трейдер заработал $2,8 млн на HYPE, Tether отказывается от проекта Alloy и токена aUSDT: что нового

Трейдер заработал $2,8 млн на HYPE

Известный криптотрейдер Гаррет Джин, ранее прославившийся одной из крупнейших ликвидаций в истории децентрализованной биржи Hyperliquid, зафиксировал солидный профит на токене HYPE. По данным аналитической платформы Onchain Lens, инвестор полностью ликвидировал свою позицию в активе, заработав $2,83 млн.

Джин продал все свои 184 102 HYPE по средней цене $73,58 за токен, получив на выходе $13,54 млн в стейблокинах USDC.

Впрочем, полная распродажа оказалась только тактическим маневром. Как только зафиксировав прибыль, трейдер развернул новую волну накопления актива. Он уже откупил назад 71 092 HYPE (около $5,06 млн) и активировал алгоритмический TWAP-ордер для дальнейшего непрерывного скопления токенов.

Если локальный трейд с HYPE принес Джину успех, то его генеральная ставка на первую криптовалюту находится в глубоком «минусе». Согласно данным сервиса Hyperbot, трейдер удерживает гигантскую лонг-позицию на биткоине, которая стремительно генерирует убытки из-за падения рынка.

Текущие параметры BTC-позиции Гаррета Джина:

Объем лонга: 1268,33 BTC (с 5-кратным кредитным плечом);

Общий размер сделки: примерно $81 млн;

Цена входа (средняя): $76 117 по BTC;

Текущая цена актива: $63 985 по BTC;

Нереализованный ущерб (Unrealized PnL): более $15,5 млн (аналитики Onchain Lens фиксировали ущерб на уровне $13,2 млн, однако из-за дальнейшего проседания биткоина ситуация ухудшилась);

Задействованная маржа: $16,2 млн.

Помимо биткоина и HYPE, Гаррет Джин продолжает активно торговать другими альтокинами с использованием кредитного плеча. Его позиции распределились так:

Zcash (ZEC): открытая позиция на 50013 ZEC (эквивалент $23,3 млн). Этот трейд в настоящее время успешен и приносит инвестору более $1,3 млн чистой прибыли.

Uniswap (UNI): удерживает 581 241 токен UNI на общую сумму $1,8 млн. В настоящее время позиция демонстрирует нереализованный ущерб в размере около $285 000.

Истечение мемкоин-лихорадки: доходы платформы pump.fun обвалились на 70%, потянув за собой Solana

Ажиотаж вокруг мем-токенов стремительно утихает. Популярная платформа для экспресс-запуска мемкоинов pump.fun фиксирует критическое понижение активности в течение последних месяцев. Это отразилось не только на финансовых результатах самого проекта, но и существенно ослабило показатели блокчейна Solana, свидетельствуют данные Blockworks.

Согласно ончейн-данным, с начала 2026 года ежедневная выручка pump.fun упала более чем на 70%. Если в январе платформа стабильно зарабатывала около $1,54 млн. в сутки, то к 7 июня этот показатель просел до $457 822.

Аналитики издания The Block отмечают, что проблема кроется в катастрофическом понижении так называемого скользящего показателя «выпуска» токенов на открытый рынок (graduation rate). Речь идет о проценте монет, которые успешно преодолевают стартовый этап и листингируются на децентрализованных биржах.

Семидневное среднее значение этого показателя на прошлой неделе опустилось до символических 0,26%. Это на 80% ужаснее, чем фиксировалось еще три месяца вспять. Абсолютное большинство вновь мемкоинов теряют ликвидность в первые же часы после появления.

Несмотря на негативный тренд, экосистема проекта все еще создает солидные объемы благодаря диверсификации продуктов. В частности, по состоянию на 15 июня совокупный дневной доход экосистемы едва превысил $1 млн.

pump.fun (платформа): $659 129;

PumpSwap (обменник): $262 863;

Terminal (торговый интерфейс): $88 006.

На сегодняшний день общий кумулятивный доход всех продуктов под брендом pump достиг впечатляющих $1,27 млрд. Кроме этого, команда проекта провела масштабный обратный выкуп (байбек) нативного токена PUMP на сумму свыше $1 млрд.

Несмотря на миллиардные финансовые подушки, инвесторы настроены скептически. За последние полгода токен PUMP обесценился примерно на 40%. В настоящее время актив торгуется в районе отметки в $0,0015, а рыночная капитализация проекта составляет около $522 млн.

Поскольку pump.fun долгое время выступал главным локомотивом активности для Solana, кризис платформы мгновенно отразился на показателях базового блокчейна.

В июне сеть Solana собирает в среднем всего 5300 SOL комиссий в день. Для сравнения, в январе этот показатель держался на уровне 33 000 SOL/сут.

Эксперты связывают такое затишье с изменением рыночных нарративов. Значительная часть спекулятивного капитала, ранее сжигавшаяся в мемкоинах на Solana, теперь мигрировала на рынок деривативов — в частности, в сектор бессрочных контрактов (перпов) на децентрализованных площадках типа Hyperliquid.

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Tether закрывает проект Alloy и сворачивает выпуск «золотого» стейблкоина aUSDT

Эмитент крупнейшего на рынке стейблкоина, компания Tether, объявила о поэтапном прекращении работы своей платформы Alloy by Tether и полном сворачивании токена aUSDT. Этот цифровой актив обладал избыточным обеспечением в виде токенизированного золота Tether Gold (XAUt) и позиционировался как инструмент получения долларовой ликвидности без продажи драгоценного металла.

Процесс ликвидации проекта уже стартовал и будет проходить в несколько этапов.

После обновления интерфейса платформы функция открытия новых позиций и минта (выпуска) токенов aUSDT стала недоступной. Действующие пользователи имеют ровно три месяца для того, чтобы вернуть выпущенные aUSDT и вывести свой залог в XAUt.

После 17 сентября клиенты, не успеющие погасить свои обязательства в aUSDT, лишатся возможности забрать золотое обеспечение непосредственно через интерфейс платформы.

Alloy by Tether просуществовал ровно два года — его запуск состоялся 17 июня 2024 года. Главная идея платформы заключалась в создании синтетического доллара с избыточным обеспечением: стоимость заблокированного золота всегда должна превышать объем выпущенных в обращение монет aUSDT.

В Tether решение о закрытии объяснили низкой пользовательской активностью, слабым рыночным спросом и изменением внутренних приоритетов компании. В дальнейшем разработчики сосредоточятся на развитии самого токена XAUt и других флагманских продуктах экосистемы.

Рыночная капитализация Alloy оценивалась в $1,2 млн. Залоговые резервы платформы составили 14,73 кг золота (около $2,2 млн). Для сравнения, капитализация базового «золотого» токена Tether Gold (XAUt) достигает $3 млрд, а его обеспечение превышает 22 169 кг физического драгоценного металла.

Центробанк Китая призывает усилить контроль за использованием стейблкоинов в трансграничных расчетах

Народный банк Китая (НБК) отметил необходимость более жесткого мониторинга влияния стейблкоинов на глобальную финансовую архитектуру и международные платежи. С таким заявлением выступил глава исследовательского бюро китайского регулятора Ван Синь во время выступления на ежегодном финансовом форуме в Шанхае, сообщают местные СМИ.

Чиновник подчеркнул, что мировая платежная инфраструктура сегодня нуждается в повышении уровня безопасности, нейтральности и эффективности. Кроме того, существующие расчетные системы центральных банков и розничные сети должны обеспечить лучшую совместимость между собой.

«Нужно внимательно следить за влиянием стейблкоинов на международную валютную систему и трансграничные платежи», — заявил Ван Синь.

Он также добавил, что изучать потенциал новейших финансовых инструментов следует «осторожно и последовательно», параллельно совершенствуя нормативно-правовую базу и усиливая координацию между регуляторами разных стран.

В рамках пленарной сессии, посвященной реформам глобального финансового управления, представитель центробанка связал развитие платежных систем с постоянством международных инвестиций.

По мнению Ван Синя, трансграничное финансирование не может полноценно функционировать без разветвленной и гибкой инфраструктуры, поддерживающей глобальную торговлю и экономический рост. В то же время действующая мировая система финансовых расчетов демонстрирует все большую нестабильность и все чаще превращается в инструмент геополитического давления.

Учитывая эти риски, Народный банк Китая предлагает сосредоточиться на двух ключевых направлениях: