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18 июня 2026, 11:52 Читати українською

Украинцы массово забирают валюту из банков: что показала статистика за май

Средства населения на счетах и депозитах в банках выросли до очередного исторического максимума — 1,479 трлн грн. В то же время, темпы прироста заметно замедлились: в мае объем средств увеличился лишь на 0,1%, а годовые темпы роста снизились до 16,9%. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Средства населения на счетах и депозитах в банках выросли до очередного исторического максимума — 1,479 трлн грн.

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В гривне прирост составил 3,2 млрд грн — до рекордных 988,72 млрд грн. Для сравнения, в апреле украинцы увеличили гривневые остатки на счетах и депозитах на 30,1 млрд грн.

Валютные сбережения сократились

В валюте зафиксирован самый большой за последние 28 месяцев отток средств со счетов и депозитов населения. За май он составил $101 млн, в результате чего общий объем валютных средств снизился до $11,07 млрд.

В то же время начисленные к уплате проценты за май составили 3,3 млрд грн. То есть без учета процентных начислений общий объем средств населения в банках мог бы сократиться.

Срочные депозиты держатся лучше

Сокращение сформировалось не за счет срочных депозитов, а преимущественно из-за оттока средств с расчетных счетов. Это свидетельствует о том, что население не спешит массово забирать деньги из срочных вкладов, но более активно использует средства с текущих счетов.

В то же время рост ставок по депозитам остановился, что повлияло и на динамику привлечения средств. Прирост срочных депозитов и депозитных сертификатов физических лиц в гривне и валюте стал самым низким за последние шесть месяцев.

Таким образом, несмотря на обновление рекорда по общему объему средств населения в банках, майская динамика указывает на охлаждение депозитной активности и ослабление притока новых средств.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+10
Smerch747
Smerch747
18 июня 2026, 13:12
#
Спасайся хто може
+
+30
NoNameX
NoNameX
18 июня 2026, 13:52
#
Нічого критичного, просто почався сезон відпусток
+
0
kadaad1988
kadaad1988
18 июня 2026, 15:06
#
Непонятен смысл держать валюту в банке.
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