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18 июня 2026, 11:36 Читати українською

Электромобильный бум из-за цены на горючее: почему этот спрос может оказаться временным

Рост цен на топливо, вызванный конфликтом в Иране, снова подогрел спрос на электромобили (EV) по всей Европе. Как свидетельствуют последние отраслевые данные, потребители активно переключаются на электрические модели. Но руководители автоконцернов предупреждают, что эта тенденция может оказаться кратковременной, если цены на энергоносители стабилизируются. Об этом сообщает Reuters .

Рост цен на топливо, вызванный конфликтом в Иране, снова подогрел спрос на электромобили (EV) по всей Европе.

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Всплеск регистраций и ожидания автопроизводителей

Согласно информации от исследовательской группы New Automotive и E-Mobility Europe, в мае количество новых регистраций электромобилей в 17 европейских странах выросло на 34% в годовом исчислении. Фактически, каждый четвертый новый автомобиль на этих рынках сегодня полностью электрический.

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CEO Renault Франсуа Прово сообщил, что после начала войны в Иране портфель заказов на электрокары в отдельных странах вырос на 50%. Однако топ-менеджмент компании настроен осторожно: если стоимость горючего упадет, темпы роста рынка EV могут существенно замедлиться.

Похожее мнение высказал и глава Ford Europe Джим Бамбик, отметив, что нынешний интерес клиентов может оказаться временной эмоциональной реакцией на внешние шоки.

Рынок новых и б/у авто: новые игроки и доступность

Ключевым фактором, поддерживающим этот «электрический переход», является выход на рынок более доступных моделей. Особо заметную роль в этом играют китайский автопроизводитель BYD, предлагающий европейцам бюджетные хэтчбеки.

Основные драйверы рынка:

  • Увеличение предложения. Китайские бренды агрессивно расширяют линейку, делая EV более привлекательными для массового сегмента.

  • Популярность подержанных авто. Продажи б/у электромобилей также демонстрируют стабильный рост. Онлайн-площадки, такие как Carwow и OLX, фиксируют бум интереса к EV, что, однако, пока не говорит о переходе от кратковременного эффекта к устойчивой модели поведения.

  • Ценовая привлекательность. Из-за прошлогодних ценовых войн стоимость подержанных электрокаров сейчас часто ниже аналогов с двигателями внутреннего сгорания.

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Итак, рынок электромобилей в Европе постепенно становится «новой нормой», где выбор в пользу электричества уже становится стратегическим решением для тысяч европейских водителей. Но насколько долго продержится этот тренд — вопрос открытый.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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