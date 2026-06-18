Доллар немного укрепился, евро подешевел: курс валют на 18 июня

В четверг, 18 июня, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и потерял 3 копейки в продаже. Евро потерял 17 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 8 копеек в покупке прибавил 6 копеек в продаже. Евро в покупке потерял 20 копеек, а в продаже 6 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,60−45,05 грн. Евро покупают за 51,60 грн, а продают за 52,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,87−44,96. Евро 52,00−52,30.

Межбанк открылся в диапазоне 44,79−44,83 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,61−51,63 грн/евро.

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