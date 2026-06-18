Новое жилье для ВПЛ: Кабмин утвердил правила программы «Домик в селе»

Утверждены правила и условия программы «Домик в селе» для ВПЛ. Правительство приняло порядок реализации двухлетнего экспериментального проекта по обеспечению переселенцев жильем в сельской местности, сообщает Павел Фролов, Глава специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ.

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Какое жилье будут предлагать

ВПЛ будут выбирать дом из предложенных вариантов, после чего местные общины будут выкупать его в коммунальную собственность и предоставлять в безвозмездное пользование.

Какие ВПЛ смогут принять участие:

у которых нет собственного жилья на подконтрольной территории Украины.

не получали компенсацию за уничтоженное жилье и решение о предоставлении не принято.

не получали жилищный ваучер.

Перед приобретением каждый дом будет обследовать специальная комиссия на соответствие соответствующим требованиям к проживанию. Также будет учитываться наличие необходимой инфраструктуры в общинах.

Приоритетное право на получение жилья будет иметь:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью;

пожилые люди;

семьи с детьми с инвалидностью;

дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки и лица от 23 лет, ранее имевшие этот статус.

Договор безвозмездного пользования жильем будет заключаться сроком до трех лет с возможностью продления с согласия сторон. Если семья приобретет или получит другое жилье, договор будет прекращен досрочно.

Сейчас идет финальный этап отбора семей и поиска жилья. В Правительстве ожидают, что первые семьи ВПЛ смогут заселиться в новые дома уже летом.

Что предполагает программа: