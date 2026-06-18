Утверждены правила и условия программы «Домик в селе» для ВПЛ. Правительство приняло порядок реализации двухлетнего экспериментального проекта по обеспечению переселенцев жильем в сельской местности, сообщает Павел Фролов, Глава специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ.
Новое жилье для ВПЛ: Кабмин утвердил правила программы «Домик в селе»
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Какое жилье будут предлагать
ВПЛ будут выбирать дом из предложенных вариантов, после чего местные общины будут выкупать его в коммунальную собственность и предоставлять в безвозмездное пользование.
Какие ВПЛ смогут принять участие:
- у которых нет собственного жилья на подконтрольной территории Украины.
- не получали компенсацию за уничтоженное жилье и решение о предоставлении не принято.
- не получали жилищный ваучер.
Перед приобретением каждый дом будет обследовать специальная комиссия на соответствие соответствующим требованиям к проживанию. Также будет учитываться наличие необходимой инфраструктуры в общинах.
Приоритетное право на получение жилья будет иметь:
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью;
- пожилые люди;
- семьи с детьми с инвалидностью;
- дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки и лица от 23 лет, ранее имевшие этот статус.
Договор безвозмездного пользования жильем будет заключаться сроком до трех лет с возможностью продления с согласия сторон. Если семья приобретет или получит другое жилье, договор будет прекращен досрочно.
Сейчас идет финальный этап отбора семей и поиска жилья. В Правительстве ожидают, что первые семьи ВПЛ смогут заселиться в новые дома уже летом.
Что предполагает программа:
- В 2026 году планируют приобрести около 1 000 домов.
- Предельная стоимость одного дома — 500 тыс. грн.
- Жилье будет предоставляться бесплатно на условиях социальной аренды.
- Переселенцы будут платить только коммунальные услуги.
- Приоритет — люди постарше, лица с инвалидностью и семьи с детьми.
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