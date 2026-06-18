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18 июня 2026, 9:37 Читати українською

Новое жилье для ВПЛ: Кабмин утвердил правила программы «Домик в селе»

Утверждены правила и условия программы «Домик в селе» для ВПЛ. Правительство приняло порядок реализации двухлетнего экспериментального проекта по обеспечению переселенцев жильем в сельской местности, сообщает Павел Фролов, Глава специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ.

Утверждены правила и условия программы «Домик в селе» для ВПЛ.

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Какое жилье будут предлагать

ВПЛ будут выбирать дом из предложенных вариантов, после чего местные общины будут выкупать его в коммунальную собственность и предоставлять в безвозмездное пользование.

Какие ВПЛ смогут принять участие:

  • у которых нет собственного жилья на подконтрольной территории Украины.
  • не получали компенсацию за уничтоженное жилье и решение о предоставлении не принято.
  • не получали жилищный ваучер.

Перед приобретением каждый дом будет обследовать специальная комиссия на соответствие соответствующим требованиям к проживанию. Также будет учитываться наличие необходимой инфраструктуры в общинах.

Приоритетное право на получение жилья будет иметь:

  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью;
  • пожилые люди;
  • семьи с детьми с инвалидностью;
  • дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки и лица от 23 лет, ранее имевшие этот статус.

Договор безвозмездного пользования жильем будет заключаться сроком до трех лет с возможностью продления с согласия сторон. Если семья приобретет или получит другое жилье, договор будет прекращен досрочно.

Сейчас идет финальный этап отбора семей и поиска жилья. В Правительстве ожидают, что первые семьи ВПЛ смогут заселиться в новые дома уже летом.

Что предполагает программа:

  • В 2026 году планируют приобрести около 1 000 домов.
  • Предельная стоимость одного дома — 500 тыс. грн.
  • Жилье будет предоставляться бесплатно на условиях социальной аренды.
  • Переселенцы будут платить только коммунальные услуги.
  • Приоритет — люди постарше, лица с инвалидностью и семьи с детьми.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Lesya31
Lesya31
18 июня 2026, 10:23
#
Тисячу пенсіонерів по селах відправлять, геніальна ідея)). «Відродження села»)).
+
0
BigBend
BigBend
18 июня 2026, 10:57
#
Русня, тисячу дронів відправлять на московський НПЗ, це значно важливіше.
+
+15
Apache
Apache
18 июня 2026, 10:35
#
Для пенсионеров, которые остались вообще без жилья, это неплохое решение. Особенно, если и раньше они жили в селе. Как ни крути, жизнь там дешевле, чем в городе. Другой вопрос, что в сёлах нет инфраструктуры и нормальной медицины. И ездить за 80−120 км в город для посещения врача пенсионерам будет довольно тяжело.
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