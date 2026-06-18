Банкиры дали прогноз по решению НБУ относительно учетной ставки 18 июня

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Что говорят банкиры

«Мы ожидаем, что Национальный банк оставит учетную ставку неизменной на уровне 15%. По нашему мнению, после предыдущего решения баланс рисков существенно не изменился», — отметил главный эксперт по макроэкономическому анализу департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Сергей Колодий.

По мнению Колодия, положительные факторы, в частности касающиеся внешнего финансирования и геополитических ожиданий, в целом уравновешиваются несколько более высокой, чем ожидалось, инфляционной динамикой, поэтому достаточных оснований для изменения подхода НБУ пока нет.

После предыдущего заседания инфляция превышала прогнозную траекторию регулятора, в частности в апреле ее месячный показатель составил 1,4%. По оценке банкира, по итогам второго квартала инфляция может превысить прогноз Нацбанка на уровне 7,4%.

В то же время летом положительно повлиять на динамику инфляции могут умеренное снижение цен на топливо после коррекции мировых цен на нефть и увеличение предложения сельскохозяйственной продукции, тогда как военные риски и последствия обстрелов энергетической и логистической инфраструктуры будут продолжать повышать затраты бизнеса.

«Регулятор, скорее всего, сохранит паузу на уровне 15%. Инфляционное давление по-прежнему превышает комфортный уровень, риски для курса остаются, а поспешное смягчение могло бы вновь расшатать рынок. Поэтому базовым сценарием является продолжение консервативной денежно-кредитной политики», — отметила начальник управления управленческого учета и бизнес-анализа ОТП Банка Инна Провотар.

Заместитель председателя правления А-Банка, руководитель направления риск-менеджмента Олег Трибулкин также прогнозирует сохранение ставки на уровне 15%.

«Основным аргументом является видение самого регулятора: в апрельском макропрогнозе регулятор ориентировался на сохранение текущего уровня ставки до второго полугодия 2027 года. После последнего заседания не произошло столь существенных изменений, которые могли бы изменить позицию регулятора», — пояснил он.

По мнению Трибулкина, одним из главных внешних факторов на ближайших заседаниях станет развитие ситуации на Ближнем Востоке. Дальнейшая деэскалация может способствовать снижению мировых цен на нефть, стоимости энергоресурсов и логистики, а также ослаблению инфляционного давления, что создаст предпосылки для более быстрого смягчения денежно-кредитной политики.

Директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев считает, что оснований для резкого изменения денежно-кредитной политики пока нет.

«Инфляционное давление постепенно ослабевает, валютный рынок остается управляемым даже в условиях турбулентности цен на топливо», — отметил он.

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Среди прочих аргументов Замотаев назвал майское замедление инфляции: потребительские цены выросли на 0,9% по сравнению с 1,4% в апреле, а в годовом исчислении инфляция замедлилась до 8,2%.

Преждевременное снижение ставки было бы рискованным из-за чувствительности военной экономики к курсовым ожиданиям, стоимости импорта и энергоносителей, а также поступления международной финансовой помощи.

Сохранение ставки позволит банкам поддерживать доходность гривневых депозитов без существенного пересмотра: средние ставки могут оставаться в пределах 13−14,5% годовых в зависимости от срока вклада, а отдельные специальные предложения — достигать 16−17,5%.

Того же мнения придерживается начальник департамента по работе на международных рынках и денежном обращении «Радабанка» Сергей Гнездилов.

«Цена на нефть снизилась, сейчас она практически на уровне $80 за баррель, что должно снизить инфляцию. Поэтому решение о повышении ставки нелогично, а снижать ее тоже рано», — отметил он.

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Напомним

С марта 2025 года НБУ шесть заседаний подряд сохранял учетную ставку на уровне 15,5% годовых, в январе 2026 года снизил ее до 15%, после чего дважды оставлял без изменений.