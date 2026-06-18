Украинцы массово переводят трудовые книжки в электронный формат

По состоянию на 17 июня 2026 года в Украине оцифровано более 12,18 млн бумажных трудовых книжек. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

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Что известно

С момента вступления в силу закона № 1217-IX по учету трудовой деятельности работников в электронной форме в ПФУ подали 12 182,7 тыс. сканированных трудовых книжек.

Из них:

6777,3 тыс. трудовых книжек подали страхователи;

5 405,4 тыс. — застрахованные лица самостоятельно.

Отдельно в Пенсионном фонде отметили, что с момента внедрения сервиса «Электронная трудовая книжка» на вебпортале электронных услуг ПФУ, то есть с 3 декабря 2019 года, для оцифровки и перевода в электронную форму было представлено более 12 847,7 тыс. сканированных бумажных трудовых книжек.

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Что это дает

Электронная трудовая книжка позволяет хранить сведения о трудовой деятельности работника в цифровом формате. Это упрощает доступ к данным о стаже, уменьшает риск потери бумажных документов и упрощает оформление пенсии в будущем.