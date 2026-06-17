К закрытию межбанка в среду, 17 июня, курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже, евро подешевел на 12 копеек в покупке и 11 копеек в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 17 июня
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Закрытие 17 июня
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Изменения
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44,85/44,88
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44,79/44,83
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6/5
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52,07/52,09
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51,95/51,98
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12/11
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,55−45,08 грн. Евро покупают за 51,77 грн, а продают за 52,37 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,95−44,90, евро — 52,20−52,35 грн.
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Источник: Минфин
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