На валютный рынок на этой неделе будут влиять сразу два ключевых события: решение ФРС США по процентной ставке и развитие ситуации вокруг возможного урегулирования конфликта между США и Ираном.
Испытания для доллара: главные риски недели и цифры в обменниках (видео)
Именно они определят движение доллара, евро, цен на нефть и золото.
- Изменит ли Федрезерв свою политику?
- Как отреагирует рынок на события на Ближнем Востоке?
- Насколько хватит ресурсов НБУ для поддержки гривны?
- И какие курсы доллара и евро могут увидеть украинцы в ближайшие дни?
Ответы — в новом прогнозе.
Источник: Минфин
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