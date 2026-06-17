Bitget расширяет институциональные торговые возможности благодаря интеграции с Fireblocks Off Exchange

Bitget, крупнейшая универсальная биржа (UEX), объявила об интеграции с компанией Fireblocks — корпоративной платформой, обеспечивающей безопасность транзакций с цифровыми активами на сумму более $14 трлн. Благодаря использованию Fireblocks Off Exchange институциональные участники теперь могут торговать на Bitget , сохраняя полный контроль над своими активами в блокчейне. Это делает Bitget одной из немногих бирж, предлагающих расчеты вне биржи в институциональном масштабе.

Интеграция происходит в ключевой момент для институционального участия в рынке цифровых активов. Регуляторная определённость усиливается в ведущих юрисдикциях, инвестиции в цифровые активы со стороны управляющих компаний, хедж-фондов и корпоративных казначейств растут, а инфраструктура для институциональной торговли значительно развилась за последние годы.

На этом фоне управление рисками контрагентов остаётся одним из наиболее критически важных операционных решений для институциональных инвесторов.

Fireblocks Off Exchange позволяет институциональным трейдерам совершать сделки на Bitget напрямую из общего кошелька на базе MPC, без необходимости перевода средств на биржу. Средства клиентов хранятся в специальных Collateral Vault Accounts (CVA), контролируемых самим трейдером, что снижает риск контрагента со стороны биржи и одновременно сохраняет полный доступ к ликвидности и торговой инфраструктуре Bitget.

Благодаря этой модели институциональные инвесторы могут сразу приступать к торговле после пополнения CVA, с расчетами в реальном времени в блокчейне, без необходимости ручной сверки или операционных задержек. При этом Bitget может подтверждать полное обеспечение позиций за счёт прозрачности блокчейна, не получая при этом доступ к активам клиентов.

«Для институциональных инвесторов важно не только куда направляется капитал, но и как он используется», — отметила генеральный директор Bitget Gracy Chen. «Использование Fireblocks Off Exchange позволяет получать доступ к ликвидности Bitget, сохраняя контроль над активами. Это снижает трение, связанное с хранением и рисками, при сохранении скорости, необходимой для активной торговли».

Интеграция усиливает институциональное предложение Bitget в рамках концепции UEX, объединяющей исполнение сделок, управление капиталом и контроль рисков в единой операционной среде. По мере расширения активности институциональных инвесторов на криптовалютных и токенизированных рынках, возможность использовать капитал без перемещения активов между площадками становится всё более важной.

«Разделение хранения активов и исполнения сделок становится базовым требованием для институционального участия на рынке цифровых активов», — отметил Ричард Астл, руководитель направления сети в Fireblocks. «Возможность торговли с использованием залога в блокчейне повышает прозрачность и снижает контрагентские риски без нарушения торговых процессов».

Использование инфраструктуры Fireblocks в торговой среде Bitget создает более гибкую модель участия институциональных инвесторов, где сохраняются эффективность капитала, прозрачность и контроль над активами без ущерба для торговых возможностей.