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17 июня 2026, 15:06 Читати українською

США выделяют более $1 млрд гуманитарной помощи структурам ООН: Украина среди получателей

Соединенные Штаты объявили о выделении масштабного пакета гуманитарной помощи и финансировании программ реагирования на катастрофы в размере более $1 миллиарда. Средства будут направлены Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программе (ВПП) для обеспечения жизненно важных потребностей более чем в 40 странах мира, среди которых и Украина. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Государственного департамента США.

США выделяют более $1 млрд гуманитарной помощи структурам ООН: Украина среди получателей
Фото: pixabay

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Структура финансирования

Согласно решению Госдепартамента, средства распределены следующим образом:

  • Более $218 млн получает ЮНИСЕФ;
  • Более $800 млн — выделяется Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП).

Этот транш стал вторым и третьим этапом новой серии глобальных макрогрантов США. Новая модель финансирования пришла на смену прежней практике раздробленных и дублирующих индивидуальных грантов.

Теперь проверенные организации-исполнители получают консолидированные средства, что позволяет им мобилизовать ресурсы в случае кризиса очень быстро — в некоторых случаях в течение 24 часов.

Куда направят помощь и как она коснется Украины

Выделенное финансирование ЮНИСЕФ и КПН используют для оказания многосекторальной помощи в странах с наиболее острыми гуманитарными кризисами. Кроме Украины, в списке приоритетных направлений упоминаются Эфиопия и Бирма.

Деньги пойдут на поддержку таких критически важных секторов:

  • Продовольственная безопасность и снабжение пищевыми продуктами;
  • Здравоохранение и защита детей;
  • Улучшение водоснабжения и санитарии;
  • Логистика и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.

Распределение ресурсов будет происходить по принципу «гиперприоритезации», разработанному специальными Группами по подотчетности и влиянию Управления ООН по координации гуманитарных дел (УКХС/OCHA). Эта методология гарантирует, что американские средства будут направляться исключительно туда, где потребность наиболее критическая.

В Госдепартаменте отмечают, что оптимизация цепочек поставок и устранение дублирования функций внутри структур ООН уже доказала свою эффективность: за последние четыре месяца скорость выделения и координации грантов на местах выросла в несколько раз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+11
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
17 июня 2026, 15:22
#
Ну ці всі мільярди «допомоги» так званої - це дуже сильний стимул для української влади не йти на жодні перемовини, не зважаючи на те, скільки щодня людей гине і на те, що українці побачивши цю гіперкорупцію не хочуть ніякої війни, бо влада краде, а силою відправляє на смерть українців.
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
17 июня 2026, 15:30
#
Радует, конечно, что мы в одном приоритете с Эфиопией. Еще более радует, что мы с острым гуманитарным кризисом вступаем в ЕС. Ну и очень радостно от того, что благодаря щедрости США наши ВПО теперь не останутся без получения ячневой сечки и макарон.
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