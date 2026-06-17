США выделяют более $1 млрд гуманитарной помощи структурам ООН: Украина среди получателей

Соединенные Штаты объявили о выделении масштабного пакета гуманитарной помощи и финансировании программ реагирования на катастрофы в размере более $1 миллиарда. Средства будут направлены Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программе (ВПП) для обеспечения жизненно важных потребностей более чем в 40 странах мира, среди которых и Украина. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Государственного департамента США.

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Структура финансирования

Согласно решению Госдепартамента, средства распределены следующим образом:

Более $218 млн получает ЮНИСЕФ;

Более $800 млн — выделяется Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП).

Этот транш стал вторым и третьим этапом новой серии глобальных макрогрантов США. Новая модель финансирования пришла на смену прежней практике раздробленных и дублирующих индивидуальных грантов.

Теперь проверенные организации-исполнители получают консолидированные средства, что позволяет им мобилизовать ресурсы в случае кризиса очень быстро — в некоторых случаях в течение 24 часов.

Куда направят помощь и как она коснется Украины

Выделенное финансирование ЮНИСЕФ и КПН используют для оказания многосекторальной помощи в странах с наиболее острыми гуманитарными кризисами. Кроме Украины, в списке приоритетных направлений упоминаются Эфиопия и Бирма.

Деньги пойдут на поддержку таких критически важных секторов:

Продовольственная безопасность и снабжение пищевыми продуктами;

Здравоохранение и защита детей;

Улучшение водоснабжения и санитарии;

Логистика и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.

Распределение ресурсов будет происходить по принципу «гиперприоритезации», разработанному специальными Группами по подотчетности и влиянию Управления ООН по координации гуманитарных дел (УКХС/OCHA). Эта методология гарантирует, что американские средства будут направляться исключительно туда, где потребность наиболее критическая.

В Госдепартаменте отмечают, что оптимизация цепочек поставок и устранение дублирования функций внутри структур ООН уже доказала свою эффективность: за последние четыре месяца скорость выделения и координации грантов на местах выросла в несколько раз.