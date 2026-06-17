Sense Bank запустил депозит «Лояльный» для клиентов с регулярными выплатами

Новый вклад доступен для оформления исключительно в приложении Sense SuperApp и предполагает повышенную процентную ставку для клиентов, активно пользующихся банковскими сервисами.

Депозит «лояльный» можно оформить в гривне на 99, 181, 372, 550 или 730 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно с возможностью капитализации. Также предусмотрена возможность пополнения вклада в пределах 200% от первоначальной суммы депозита.

Открыть депозит могут клиенты, получавшие регулярные выплаты на карту Sense Bank не позднее чем за 60 дней до даты открытия или пролонгации вклада. Пролонгация депозита доступна неограниченное количество раз. Для клиентов, отвечающих условиям программы, предусмотрен дополнительный бонус за пролонгацию вклада.

В банке отмечают, что запуск нового продукта является частью развития цифровой экосистемы и расширением возможностей Sense SuperApp. Сочетание ежедневных расчетов, регулярных поступлений и сбережений в одном приложении позволяет клиентам удобнее управлять финансами, а также получать персонализированные предложения и дополнительные преимущества в зависимости от уровня взаимодействия с банком.

«Мы видим, что все больше клиентов используют банк для получения заработной платы, пенсии или социальных выплат. Для нас важно не только обеспечивать удобный цифровой сервис, но и создавать дополнительную ценность для тех, кто пользуется ежедневно банком. Именно поэтому депозит „Лояльный“ предлагает более высокую доходность для клиентов, которые выбирают наш банк в качестве партнера на каждый день», — прокомментировала Ирина Стрепетова, начальница управления депозитных продуктов Sense Bank.

Подробные условия депозита доступны на сайте .