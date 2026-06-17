Поступления от «налога на Google» резко возросли: названы крупнейшие плательщики

За первые пять месяцев 2026 года мировые гиганты digital-рынка уплатили в государственный бюджет более 8,7 млрд. гривен так называемого «налога на Google». Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

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В валютном эквиваленте нерезиденты, оказывающие электронные услуги украинцам и зарегистрированные плательщиками НДС, перечислили 80,4 млн евро и 105,4 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления существенно выросли:

+ 6,4 млн евро

+ 21,1 млн долларов США.

Крупнейшие плательщики

«Самые крупные плательщики: Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy и Netflix. Продолжает увеличиваться и количество зарегистрированных плательщиков. С начала 2026 года плательщиками НДС в Украине стали еще 12 компаний — нерезидентов, оказывающих электронные услуги физическим лицам», — сказала она.

Что такое «налог на Google»

«Налог на Google» — это 20-процентный налог на добавленную стоимость (НДС), который обязаны уплачивать международные технологические компании-нерезиденты (такие как Google, Apple, Meta/Instagram, Netflix, Sony и т. д. ), продающие электронные услуги украинским пользователям.

Суть налога: Иностранные цифровые гиганты, годовой доход которых от предоставления электронных услуг в Украине превышает 1 млн грн, обязаны регистрироваться в качестве плательщиков НДС в Украине и уплачивать 20% от стоимости услуг в государственный бюджет.

Для пользователей: Для обычных потребителей это чаще всего означает рост цен на подписки и цифровые товары примерно на 20% (например, увеличение стоимости облачного хранилища Google Drive или YouTube Premium), поскольку компании обычно перекладывают этот налог на конечную цену.

Перечень услуг: Налог распространяется на игры, фильмы, музыку, облачные хранилища, интернет-рекламу, программное обеспечение и доступ к базам данных.