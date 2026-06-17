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17 июня 2026, 14:25 Читати українською

Поступления от «налога на Google» резко возросли: названы крупнейшие плательщики

За первые пять месяцев 2026 года мировые гиганты digital-рынка уплатили в государственный бюджет более 8,7 млрд. гривен так называемого «налога на Google». Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

За первые пять месяцев 2026 года мировые гиганты digital-рынка уплатили в государственный бюджет более 8,7 млрд.

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В валютном эквиваленте нерезиденты, оказывающие электронные услуги украинцам и зарегистрированные плательщиками НДС, перечислили 80,4 млн евро и 105,4 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления существенно выросли:

  • + 6,4 млн евро
  • + 21,1 млн долларов США.

Крупнейшие плательщики

«Самые крупные плательщики: Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy и Netflix. Продолжает увеличиваться и количество зарегистрированных плательщиков. С начала 2026 года плательщиками НДС в Украине стали еще 12 компаний — нерезидентов, оказывающих электронные услуги физическим лицам», — сказала она.

Что такое «налог на Google»

«Налог на Google» — это 20-процентный налог на добавленную стоимость (НДС), который обязаны уплачивать международные технологические компании-нерезиденты (такие как Google, Apple, Meta/Instagram, Netflix, Sony и т. д.), продающие электронные услуги украинским пользователям.

Суть налога: Иностранные цифровые гиганты, годовой доход которых от предоставления электронных услуг в Украине превышает 1 млн грн, обязаны регистрироваться в качестве плательщиков НДС в Украине и уплачивать 20% от стоимости услуг в государственный бюджет.

Для пользователей: Для обычных потребителей это чаще всего означает рост цен на подписки и цифровые товары примерно на 20% (например, увеличение стоимости облачного хранилища Google Drive или YouTube Premium), поскольку компании обычно перекладывают этот налог на конечную цену.

Перечень услуг: Налог распространяется на игры, фильмы, музыку, облачные хранилища, интернет-рекламу, программное обеспечение и доступ к базам данных.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
17 июня 2026, 14:47
#
«Найбільші платники: Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.» Ні, найбільший платник — громадяни України
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