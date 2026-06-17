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17 июня 2026, 11:46 Читати українською

Способны ли украинские производители оружия избавиться зависимости от Китая

Украинские оружейные производители критически зависят от китайских компонентов, что создает долгосрочные риски. Способно ли государство и производители отказаться от китайского импорта и что для этого нужно, в колонке для ЭП рассказала юридическая советница defence tech компании Ирина Осташ. «Минфин» выбрал главное.

Украинские оружейные производители критически зависят от китайских компонентов, что создает долгосрочные риски.

По официальным данным, экономика, несмотря на войну, постепенно растет. Свой вклад внесла деятельность ОПК: в 2025 году украинские производители оборонных технологий обеспечили 1,2 % прироста ВВП при общем росте в 2,9 %.

Однако в сфере Defence Tech есть пробелы. Один из них — зависимость от импортных компонентов. Украине нужны товары, которые нам сложно изготовить. Это, в частности, оптоволокно, электроника, углерод, двигатели. Потребность в них пока покрывает Китай — один из ключевых поставщиков для украинского и мирового ОПК.

Массовое и быстрое китайское производство сформировало технологическую зависимость от него. Однако ситуация постепенно меняется. Если в начале войны наши дроны почти полностью состояли из китайских компонентов, то сейчас — лишь на 38%.

Стремление уменьшить зависимость от китайских технологий характерно не только для Украины. Такой курс прослеживается и в политике США, которые поддерживают развитие собственного производства и сотрудничество с Тайванем в сфере технологий.

Низкая цена не означает безопасности

Каждый шаг навстречу сотрудничеству с Китаем отдаляет Украину от технологической независимости. В условиях крупномасштабной войны такое сотрудничество в основном вынужденное, ведь оно создает существенные риски для украинских оборонных компаний.

Один из них — технологическая уязвимость. В любой момент Китай может ограничить или прекратить поставки критически важных компонентов. Это создает риск разрыва цепочек поставок и влияет на темпы производства оборонной продукции. В результате Силы обороны могут столкнуться не только с сокращением объемов поставок, но и с дефицитом качественных деталей для военной продукции.

Кроме того, существует существенный риск утечки информации. Украинские производители постоянно совершенствуют и унифицируют оружие, поэтому предоставляют обратную связь поставщикам. Таким образом, наши наработки могут попадать на китайский рынок.

Россия и Украина часто зависят от одних и тех же китайских заводов, поэтому стороны конкурируют за доступ к компонентам. Производственные линии могут выкупаться на несколько месяцев вперед, и благодаря большим финансовым возможностям Россия нередко получает приоритет. В результате это влияет на доступность компонентов для украинских производителей и на ситуацию на фронте.

Системная проблема сотрудничества с Китаем невероятно сложна для решения, ведь значительное количество элементов на данный момент незаменимо. Однако даже в таких условиях производители активно движутся в направлении продукции non China.

Отказ от китайского импорта

Для искоренения проблемы импорта компонентов из Китая важно вкладывать значительные средства в производство. Одна из проблем привлечения финансирования — риск неокупаемости инвестиций. Производство компонентов требует значительных финансовых вложений, длительного цикла запуска и прогнозируемого рынка сбыта.

Именно поэтому частный сектор не всегда готов брать на себя такие риски. В большинстве вопросов, связанных с производством и продажей оружия, основным участником является государство. Поэтому государства стран Евросоюза должны иметь глобальные стратегии развития на пять, а то и на десять лет.

За четыре года войны украинские производители оборонных технологий совершили невероятный прорыв. Однако для достижения долгосрочного результата необходима последовательная государственная политика поддержки локализации производства.

Одним из положительных примеров стала анонсированная Brave1 в 2025 году программа финансирования производителей компонентов. Это демонстрирует понимание государством важности развития собственной технологической базы. Такие инициативы должны расширяться и становиться частью комплексной промышленной политики. Например, на первые несколько лет можно отменить налогообложение таких товаров.

Полная локализация производства в Украине также сопряжена с рисками из-за российских обстрелов. Одним из решений может стать производство на территориях государств-партнеров или на западе Украины. Такой подход позволит не только диверсифицировать риски, но и обеспечить стабильность производства в критических условиях.

В перспективе технологическая независимость должна стать не только экономической целью, но и элементом национальной безопасности. Война показала, что устойчивость оборонной промышленности напрямую определяет устойчивость государства.

Источник: Минфин
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