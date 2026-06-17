Нотариусы переходят на электронные уведомления про аренду недвижимости

Кабинет Министров изменил порядок информирования налоговых органов о нотариально удостоверенных договорах аренды недвижимости. Теперь нотариусы будут подавать соответствующие сообщения исключительно в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи.

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Ранее нотариусы могли подавать уведомление об удостоверении договоров аренды в бумажном виде. Теперь это исключительно электронный формат через системы ГНС с применением квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи нотариуса.

Изменилась и форма сообщения: в нее добавили обязательный реквизит — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика нотариуса. Документ теперь имеет отдельные разделы со сведениями о нотариусе, арендодателе, арендаторе и объекте недвижимости.

Изменение переводит взаимодействие между нотариусами и налоговой в быстрый автоматизированный формат. Это ускорит поступление данных о заключенных договорах аренды в информационные системы ГНС и позволит мгновенно начислять налог на доходы физических лиц с доходов от аренды недвижимости.

Проще говоря: если раньше между подписанием договора аренды у нотариуса и появлением информации в налоговой могли проходить недели, теперь этот процесс будет происходить в считанные минуты.

Напомним, что Верховная Рада поддержала поправки, согласно которым с 1 января 2027 года доходы физических лиц от предоставления в аренду жилой и нежилой недвижимости другим физическим лицам будут облагаться НДФЛ по ставке 5%.