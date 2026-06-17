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17 июня 2026, 11:37 Читати українською

Украинцы массово скупают валюту: какие области накопили больше всего доллара

По итогам первых пяти месяцев 2026 года наибольшая часть накопления наличной валюты традиционно пришлась на Киев. На столицу приходится 20,4% от общего объема чистой покупки валюты населением, или $597,8 млн. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По итогам первых пяти месяцев 2026 года наибольшая часть накопления наличной валюты традиционно пришлась на Киев.

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Вторую позицию занимает Днепропетровская область с долей 10,4%. На третьем месте — Харьковская область, где доля накопления наличной валюты составляет 9,1%.

В список регионов с наибольшей долей чистой покупки валюты также вошла Львовская область — 7,3%. В мае в регионе зафиксировали резкое сокращение чистой покупки: показатель снизился на 53% по сравнению с апрелем.

Неожиданную динамику продемонстрировали Полтавская и Сумская области. В апреле и мае в этих регионах произошел заметный рост скопления наличной валюты. Если в начале года их доля составляла около 4−6%, то в мае она выросла до 8%.

Такая динамика свидетельствует об изменении региональной структуры спроса на наличную валюту. Несмотря на традиционное доминирование Киева и крупных экономических центров, некоторые области начали демонстрировать скорее рост чистой покупки валюты населением.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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