Частные покупатели сократили покупку новых авто на 29%, бизнес нарастил на 7%

По данным Укравтопрома, в мае украинский автопарк пополнили около 5,5 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 63% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 37% приобрели юрлица.

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По сравнению с маем 2025 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 29%, а в корпоративном выросли на 7%.

Какие модели предпочитают

Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:

MAZDA CX5 — 171 ед.;

HYUNDAI Tucson — 154 ед.;

SKODA Kodiaq — 113 ед.;

BMW 3 — 111 ед.;

NISSAN X-Trail — 110 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались: