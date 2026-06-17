По данным Укравтопрома, в мае украинский автопарк пополнили около 5,5 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 63% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 37% приобрели юрлица.
Частные покупатели сократили покупку новых авто на 29%, бизнес нарастил на 7%
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По сравнению с маем 2025 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 29%, а в корпоративном выросли на 7%.
Какие модели предпочитают
Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:
- MAZDA CX5 — 171 ед.;
- HYUNDAI Tucson — 154 ед.;
- SKODA Kodiaq — 113 ед.;
- BMW 3 — 111 ед.;
- NISSAN X-Trail — 110 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- RENAULT Duster — 334 ед;
- SKODA Octavia — 87 ед.;
- TOYOTA Hilux — 71 ед.;
- SKODA Kodiaq — 69 ед;
- TOYOTA RAV-4 — 65 ед.
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Источник: Минфин
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