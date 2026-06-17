Курс валют на 17 июня: евро дорожает, доллар почти без изменений

В среду, 17 июня, на наличном рынке средний курс доллара потерял 1 копейку в покупке и прибавил 3 копейки в продаже. Евро добавило 12 копеек в покупке и продаже.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 10 копеек по покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке прибавило 6 копеек, а в продаже 7 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,55−45,08 грн. Евро покупают за 51,72 грн., а продают за 52,42 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,90. Евро 52,20−52,35.

Межбанк открылся в диапазоне 44,85−44,88 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 52,07−52,09 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту