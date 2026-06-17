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17 июня 2026, 9:58 Читати українською

Депутат задекларировал биткоинов на 278,8 млн грн: кто из чиновников имеет больше всего крипты

2861 декларация с криптовалютой была подана в прошлом году по данным Единого государственного реестра деклараций. Это на 16% больше, чем в 2024 году. Больше таких деклараций подали работники Национальной полиции, прокуратуры и военные ВСУ. 278,8 млн грн только в биткоинах задекларировал депутат-рекордсмен. Об этом говорится в данных Опендатабота.

2861 декларация с криптовалютой была подана в прошлом году по данным Единого государственного реестра деклараций.

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2861 декларацию с криптовалютой подали за 2025 году. Это на 16% больше, чем в 2024 году. В общей сложности 654 159 деклараций подали декларанты за прошлый год.

Следует отметить, что 265 деклараций с криптовалютой были поданы несвоевременно — после 1 апреля 2026 года.

Кто активно декларирует крипту

Активнее всего криптовалюту декларируют представители Национальной полиции — 548 деклараций или 19% всех случаев. Далее следуют работники прокуратуры (358 деклараций), военнослужащие Вооруженных сил Украины (240), представители судебной системы (223) и работники городских советов (198).

Что у народных депутатов

Среди народных депутатов Верховной Рады криптовалюту задекларировали 16 человек из 391, то есть около 4%. Наибольший криптопортфель среди парламентариев задекларировал глава Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко — 80 BTC (около 223 млн грн).

Более четверти деклараций с криптовалютой подали в Киеве — 820 деклараций. Следуют Киевщина (277), Днепропетровщина (215), Харьковщина (200) и Львовщина (174).

Крупнейший биткоин-портфель задекларировал депутат Хмельницкого районного совета Александр Кизляр — 100 BTC, что на 10 июня 2026 года оценивается в 278,8 млн грн. Второе место занимает народный депутат Украины Олег Бондаренко с 80 BTC стоимостью 223 млн грн. На третьем месте представитель департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Кристина Павлова из 20 BTC на сумму более 55,7 млн грн.

В рейтинге владельцев эфира также лидирует Александр Кизляр из 1000 ETH на сумму почти 74 млн грн. На втором месте та самая Кристина Павлова из 130 ETH (9,6 млн грн), а третью позицию занимает представитель Киевской городской прокуратуры Ирина Суховетрук со 100 ETH стоимостью около 7,4 млн грн.

Наибольшие объемы криптодолларов (USDT) задекларировала председатель Закарпатского апелляционного суда Анна Фазикош — более 1,019 млн USDT, что эквивалентно почти 46 млн грн. Второе место занимает депутат Одесского районного совета Павел Шандра с 719 тыс. USDT на сумму свыше 32,4 млн грн. Третьим стал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Максим Киселев, задекларировавший 647 тыс. USDT стоимостью более 29,1 млн грн.

Отметим, что 6 деклараций за 2025 год, которые содержали данные о криптовалюте, закрыли с публичного доступа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
17 июня 2026, 11:07
#
В цих деклараціях дуже чітко відображено, за що саме воюють українці зараз, адже всі з перелічених посадовців «мають» відповідні зарплати, щоб декларувати такі кошти, так…чи ні? :)
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0
crowl
crowl
17 июня 2026, 11:34
#
Гарантую, шо кожен декларант крипти клятий корупціонер. Тру крипто хлопці не декларують крипту
взагалі навіть батьки не знають шо у нього вона є
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