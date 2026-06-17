DOROFEEVA стала культурным партнёром Binance в Украине

Binance , ведущая глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объёму торгов и количеству зарегистрированных пользователей, запускает новое стратегическое направление коммуникации в Украине, направленное на развитие диалога о цифровой экономике, современных технологиях и цифровой культуре за пределами профессионального технологического и криптовалютного сообщества.

По мере развития цифровой экономики возрастает роль многофункциональных платформ, позволяющих пользователям решать разнообразные задачи в единой экосистеме. В соответствии с этим подходом Binance развивает концепцию Super App — единой цифровой платформы, объединяющей цифровые активы, платёжные решения, образовательные продукты, Web3-сервисы и другие инструменты.

В мировой поп-культуре тема цифровых финансов давно вышла за рамки технологической повестки и стала частью современной культуры, где технологии, развлечения, стиль жизни и финансовые привычки всё чаще существуют в едином цифровом пространстве. Украина развивается в том же глобальном контексте. Именно поэтому Binance объявляет о начале партнёрства с DOROFEEVA — одной из главных фигур современной украинской поп-культуры и артисткой, формирующей язык и настроение digital-поколения в Украине. Это партнёрство отражает более широкий культурный сдвиг — момент, когда digital-экономика становится естественной частью современной массовой культуры. В рамках партнёрства планируется реализовать серию совместных контентных, культурных и digital-проектов, специальных форматов и офлайн-активаций.

«Сегодня цифровая экономика развивается на пересечении финансовых сервисов, технологий, образования и цифровой коммерции. По мере развития этого процесса меняется и роль платформ — они становятся частью более широкой цифровой экосистемы. Именно в этом направлении развивается Binance, последовательно расширяя набор сервисов и форматов взаимодействия с пользователями. Сотрудничество с DOROFEEVA является частью этой стратегии и позволит нам говорить о современных технологиях и цифровой экономике с более широкой аудиторией», — говорит Кирилл Хомяков, региональный руководитель Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке.

Украина остаётся одним из самых активных рынков цифровых активов в мире. Согласно Global Crypto Adoption Index от Chainalysis, страна на протяжении последних лет входит в число мировых лидеров по уровню использования криптовалют. Высокий уровень вовлечённости пользователей в цифровые технологии делает Украину одним из важных рынков для развития инициатив на пересечении цифровой экономики, современных технологий и культуры.

Binance уже реализует подобные партнёрства на глобальном уровне, сотрудничая с представителями спорта, культуры и индустрии развлечений, в частности с Криштиану Роналду. Сотрудничество с DOROFEEVA продолжает этот подход в Украине и является частью более широкой стратегии компании по развитию культурных, образовательных и digital-инициатив на локальных рынках.

Роль DOROFEEVA в проекте — не объяснять сложные финансовые термины или инструменты, а стать культурным мостом между технологической индустрией и массовой аудиторией, для которой тема цифровых финансов до сих пор могла казаться сложной или далёкой.

DOROFEEVA: «Наши бабушки и дедушки прятали деньги под подушку — это была их любовь и забота о себе и о нас. А наше поколение само формирует то, как выглядит забота о себе сегодня — мы думаем о финансовом будущем своём и своих детей через цифровые инструменты и технологии. Думаю, многие, как и я когда-то, слышали слова „крипта“, „блокчейн“, „цифровой кошелёк“ — но не до конца понимали, что это и как это работает. И оказалось, что за этими словами нет ничего страшного — просто удобный инструмент, ставший частью моего лайфстайла. Это такая же часть современного мира, как когда-то интернет или смартфон, и Украина давно это почувствовала — недаром мы входим в топ-10 стран мира по использованию криптовалют. Потому что цифровые финансы становятся частью нашей культуры и повседневной жизни. Для меня это про образованность и заботу о себе — потому что идти в ногу со временем и есть ответственность».

О Binance

Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объёму торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Сегодня Binance развивается как более широкая финансовая экосистема, объединяющая продукты и сервисы в сфере цифровых активов, платежей, инвестиционных возможностей, образования, Web3, AI-решений, институциональных сервисов и цифровых финансов.

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