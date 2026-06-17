Атака на Киево-Печерскую лавру: ущерб достиг 500 млн грн

Ночная атака России в ночь на 15 июня стала одной из самых масштабных для украинской культуры и культурного наследия за время полномасштабной войны, заявила во вторник, 16 июня, вице-премьер по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная во время брифинга на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

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Разрушение памятников

В результате российских ракетных и дронных ударов повреждены или разрушены 13 памятников культуры в разных регионах страны.

Среди них — объекты в Киеве, Харькове и Днепре. Особый ущерб понесла Киево-Печерская лавра, где была повреждена крыша Успенского собора.

Бережная подчеркнула, что на территории Лавры пострадали также здания Национального музея истории Украины, Музея книги и книгопечатания Украины, Национальной исторической библиотеки, Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, а также фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта.

В большинстве случаев повреждены окна и двери, однако музейные экспонаты удалось сохранить. Жертв среди людей нет.