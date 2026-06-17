Овощи дешевеют, ягоды дорожают: что происходит с ценами в Украине

Борщевой набор в 2026 году по отношению к 2025 году подешевел на 15−20%. Это связано с хорошим урожаем в 2025 году. Год назад стоимость старого картофеля составляла 35 гривен, а в этом году можно спокойно купить за 20 гривен, отметил в эфире Украинского Радио эксперт «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин.
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Что с ценами на фрукты и ягоды
Что касается фруктов и ягод, то черешня в этом году дешевле, чем в прошлом году, поскольку апрельские заморозки ударили раньше, чем она цвела. А вот с абрикосами и персиками повезло меньше. Цены на них сейчас от 180 до 230 гривен за килограмм. Клубника также подорожала по сравнению с прошлым годом. Средняя цена на ягоду — 150−160 гривен за килограмм, — рассказывает Пендзин.
Сейчас начинается сезон и все это достаточно быстро дешевеет. Есть достаточно специальные тенденции. В прошлом году почти не было черешен. В этом году черешня уродила хорошо.
Апрельские заморозки ударили раньше, чем она цвела. Как следствие сегодня мы имеем более дешевую черешню, чем мы имели в прошлом году. В этом году оптовая цена черешни составляет 80−90 гривен. В прошлом году черешня стоила 115−160 гривен.
Абрикос в этом году значительно дороже. Весенние заморозки в апреле практически унесли у нас абрикос. В прошлом году цены на абрикос были от 150 до 180 гривен за килограмм. Сейчас — 200−230 гривен.
С персиком ситуация почти такая же. Он также попал под заморозки. В прошлом году персик стоил 100−120 гривен за килограмм, а сейчас 180 гривен. Нектарины могут быть и 190 грн. Клубника в этом году также дороже прошлого года. Она поздно начала рожать. Сейчас она только начинает ходить и потому каждый день цена меняется. В прошлом году во второй декаде июня в рознице она была 100−115 гривен за килограмм.
Сегодня просят 150−160 гривен за килограмм клубники. Яблоки еще прошлогодние и они дешевле, чем в прошлом году. В прошлом году был хороший урожай яблок. Импорт сейчас достаточно дорог.
Из каких стран мы больше импортируем и что именно
Экзотические фрукты уезжают отовсюду. Бананы едут с юга, из Турции и немного из Европы. Персики уезжают из Испании. Черешня, клубника уезжает из Европы, в том числе Голландии. Она очень дорогая. Молодой картофель мы в основном импортируем из Египта и Израиля. Она сегодня дешевле отечественной. Это уже первый урожай в этом году по открытой почве. Уже есть молодой картофель с юга и Закарпатья.
Потому она довольно стремительно дешевеет. 50−52 гривны за килограмм молодого картофеля было в прошлом году и в этом году примерно так же. Старый картофель прошлогоднего урожая также есть на раскладках и он дешевле, чем в прошлом году.
Год назад стоимость старого картофеля составляла 35 гривен, а в этом году можно спокойно купить за 20 гривен. В 2025 году был очень большой урожай картофеля в отличие от 2024 года, когда у нас был первый импорт из Литвы и Польши в ноябре. Борщевой набор в 2026 году по отношению к 2025 году дешевле на 15−20%. Это свидетельствует о хорошем урожае в 2025 году.
Комментарии - 3
не може бути, бо це має свою назву — дефляція, але наші ЗМІ чомусь забули,
як воно пишеться, може тому щоденно пишуть виключно про інфляцію, навіть
коли ціни знижуються.
«Полуниця в цьому році також дорожча за минулий рік.
Минулого року в другій декаді червня в роздрібі вона була 100−115 гривень за кілограм.»
А зараз 75−99 гривень за кілограм.
хотя даже в одном городе, но у разных продавцов
цена однозначно может отличаться.
Например, продающаяся на колхозных рынках свежесобранная
клубника почему-то стоит дешевле, чем расфасованная
по формочкам и лежащая на полках супермаркетов.