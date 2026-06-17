Ветераны смогут подать одно заявление на несколько госуслуг через «Дию»

Правительство запускает новый сервис для ветеранов, ветеранок и их семей в «Дии». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие функции доступны

«Теперь можно будет подать одно заявление и сразу получить несколько государственных услуг: единовременную денежную помощь от Минветеранов, социальные услуги, статус личности с инвалидностью в результате войны или статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины, — рассказала Глава Правительства. — Раньше нужно было подавать отдельные заявления на каждую услугу. К примеру, сначала оформить статус лица с инвалидностью, дождаться решения — и только потом отдельно подавать заявление на денежную помощь. Теперь все можно оформить сразу в пределах одного электронного заявления. Больше не нужно лично ходить по разным учреждениям».

Теперь все можно оформить сразу в пределах одного электронного заявления по ссылке.

Заявления прорабатываются в течение 5−30 календарных дней в зависимости от выбранных услуг. Результат их рассмотрения можно получить онлайн через портал Действие.

Большинство данных автоматически подтягивается из государственных реестров. Но в некоторых случаях заявителя могут попросить предоставить дополнительные документы.