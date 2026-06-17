Открывайте счет ФЛП в банке и получайте 300 грн кэшбека

Начало собственного дела — это всегда много решений и новых задач. Чтобы сделать один из первых шагов не только простым, но и выгодным, банк дарит 300 грн клиентам, которые откроют счет ФЛП по специальной ссылке.

Специальное предложение действует для новых клиентов и позволяет сотрудничать с банком на выгодных условиях.

Для получения кэшбека:

перейдите по специальной ссылке ;

откройте счет ФЛП в банке;

получите кэшбек.

📌 Важно: предложение действует для ФЛП, которые еще не имеют бизнес-счета в банке.

Открыть счет ФЛП можно онлайн в приложении abank24 после перехода по специальной ссылке. Процесс занимает всего несколько минут, а все необходимые инструменты для бизнеса будут доступны сразу после оформления.

Первый шаг к собственному делу может быть еще более выгодным — открывайте счет ФЛП и получайте 300 грн кэшбека.