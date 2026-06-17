Начало собственного дела — это всегда много решений и новых задач. Чтобы сделать один из первых шагов не только простым, но и выгодным, банк дарит 300 грн клиентам, которые откроют счет ФЛП по специальной ссылке.
Новости компаний
17 июня 2026, 9:00 Читати українською
Открывайте счет ФЛП в банке и получайте 300 грн кэшбека
Специальное предложение действует для новых клиентов и позволяет сотрудничать с банком на выгодных условиях.
Для получения кэшбека:
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перейдите по специальной ссылке ;
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откройте счет ФЛП в банке;
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получите кэшбек.
📌 Важно: предложение действует для ФЛП, которые еще не имеют бизнес-счета в банке.
Открыть счет ФЛП можно онлайн в приложении abank24 после перехода по специальной ссылке. Процесс занимает всего несколько минут, а все необходимые инструменты для бизнеса будут доступны сразу после оформления.
Первый шаг к собственному делу может быть еще более выгодным — открывайте счет ФЛП и получайте 300 грн кэшбека.
Источник: абанк
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