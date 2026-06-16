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16 июня 2026, 18:30 Читати українською

Семейные деньги или аренда навсегда: что определяет возраст покупателя жилья в Европе

Средний возраст первого покупателя жилья в Европе составляет 31,3 года — но за этой цифрой скрывается огромная разница между странами, отражающая разные культуры отношения к недвижимости. Такие данные приводит Euro News со ссылкой на RE/MAX European Housing Trend Report.

Средний возраст первого покупателя жилья в Европе составляет 31,3 года — но за этой цифрой скрывается огромная разница между странами, отражающая разные культуры отношения к недвижимости.

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Кто покупает раньше и почему

Лидером среди молодых покупателей Мальта. Там первое жилье покупают в среднем в 28 лет. Великобритания и Люксембург разделяют второе место с показателем 28,4 года, за ними следуют Венгрия (28,5) и Нидерланды (28,8).

В Британии ключевую роль играет финансовая поддержка семьи: более половины (53%) молодых людей в возрасте 18−34 лет получают значительный денежный подарок или наследство от бабушек для покупки жилья. Это один из самых высоких показателей в Европе и объясняет, почему британцы становятся владельцами так рано.

Испания занимает второе место среди пяти крупнейших экономик ЕС — 30,9 года. Молодые испанцы и итальянцы обычно живут с родителями до 29 лет, что позволяет накопить средства хотя бы на первый взнос, но задерживает выход на рынок.

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Кто покупает позже и почему

Позднее первую недвижимость покупают в Греции, Швейцарии (34,7) и Турции (34,1).

Среди пяти крупнейших экономик самые старые первые покупатели — в Германии (33,6 лет). Причина не в отсутствии денег, а в культуре: аренда здесь воспринимается как полноценная долгосрочная альтернатива собственному жилью, а не как временный этап. Среди молодых немцев 69% арендуют жилье против 38% в среднем по Европе.

Во Франции ситуация совсем другая: молодежь уезжает от родителей в среднем в 22 года, при первой возможности, но финансовая поддержка семьи при покупке значительно менее распространена. Лишь треть французских покупателей получает от родителей деньги или наследство: молодежь начинает самостоятельно откладывать деньги на жилье еще в университете. А до тех пор живет в арендованном.

Исследователи отмечают, что прямой связи между возрастом первого покупателя и уровнем собственности на жилье в стране нет. Это означает, что поздний возраст покупки не обязательно коррелирует с ценами на жилье в стране.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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