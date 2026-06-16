Почему для одного водителя автогражданка стоит 3 500 грн, а для другого — более 7 000 грн

Стоимость автогражданки сегодня может существенно отличаться даже для схожих автомобилей. В отдельных случаях разница между двумя полисами составляет несколько тысяч гривен.

В то же время, стоимость полиса может расти даже тогда, когда водитель не попадает в ДТП и не меняет автомобиль. Причина — не только в самом транспортном средстве, но и в изменениях, произошедших в последние годы на рынке автострахования.

В новом спецпроекте Минфина рассказываем, как сегодня формируется стоимость автогражданки и что действительно влияет на цену полиса.

В частности, объясняем:

почему схожие автомобили могут получить разную стоимость полиса;

почему цена автогражданки может изменяться даже без ДТП;

что сегодня влияет на стоимость страхования;

как мелкое ДТП может превратиться в большой счет за ремонт;

как изменился рынок автострахования за последние 10 лет

Читать спецпроект