Стоимость автогражданки сегодня может существенно отличаться даже для схожих автомобилей. В отдельных случаях разница между двумя полисами составляет несколько тысяч гривен.
Почему для одного водителя автогражданка стоит 3 500 грн, а для другого — более 7 000 грн
В то же время, стоимость полиса может расти даже тогда, когда водитель не попадает в ДТП и не меняет автомобиль. Причина — не только в самом транспортном средстве, но и в изменениях, произошедших в последние годы на рынке автострахования.
В новом спецпроекте Минфина рассказываем, как сегодня формируется стоимость автогражданки и что действительно влияет на цену полиса.
В частности, объясняем:
- почему схожие автомобили могут получить разную стоимость полиса;
- почему цена автогражданки может изменяться даже без ДТП;
- что сегодня влияет на стоимость страхования;
- как мелкое ДТП может превратиться в большой счет за ремонт;
- как изменился рынок автострахования за последние 10 лет
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Источник: Минфин
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