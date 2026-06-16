Украинцы стали меньше покупать подержанные автомобили из США: какие модели выбирали в мае

В мае украинцы приобрели 3,8 тыс. подержанных легковых автомобилей ввезенных из США (на 12% меньше, чем за аналогичный период 2025 года). Наибольшая доля из этого количества (57%) — бензиновые авто. Об этом пишет «Укравтопром».