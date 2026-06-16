В мае украинцы приобрели 3,8 тыс. подержанных легковых автомобилей ввезенных из США (на 12% меньше, чем за аналогичный период 2025 года). Наибольшая доля из этого количества (57%) — бензиновые авто. Об этом пишет «Укравтопром».
Украинцы стали меньше покупать подержанные автомобили из США: какие модели выбирали в мае
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Какие авто предпочитают
- Электромобили охватили 21%.
- Гибридному авто принадлежит — 14%.
- Дизельным — 5%.
- Автомобили с ГБО — 3%.
Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в мае — 6,3 года.
Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США.
- FORD Escape — 410 ед.;
- BMW X3 — 273 ед.;
- NISSAN Rogue — 264 ед.;
- TESLA Model Y — 254 ед.;
- BMW X5 — 240 ед.
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Источник: Минфин
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