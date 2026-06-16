Великобритания обеспечит Украину обогащенным ураном

На саммите G7 во французском Эвиане премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о большом энергетическом пакете поддержки для Украины . Ключевой элемент — соглашение о поставке обогащенного урана для украинских атомных электростанций.

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Что предполагает сделка

Британская компания Urenco будет поставлять обогащенный уран украинскому производителю ядерной энергетики «Энергоатом» в течение двух лет. Соглашение подкреплено финансированием в размере £210 млн ($282 млн) от UK Export Finance. Соглашение было достигнуто между Стармером и президентом Зеленским во время их встречи в Лондоне на прошлой неделе.

Масштаб поддержки сложно переоценить: «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии Украины. Стабильная поставка ядерного топлива — это важнейшая поддержка энергетической безопасности в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Новое соглашение строится на предварительной двухлетней договоренности о поставках ядерного топлива.

Санкции против России

Параллельно Лондон объявил новый пакет санкций.

Под удар попадают:

«теневой флот» россии;

финансовые сети для обхода западных санкций;

поставщики западных технологий для русской армии.

Великобритания также стала первой страной, которая ввела санкции против судов, перевозящих сжиженный газ из россии. Общее количество судов под британскими санкциями превысит 600 человек.

«Россия должна отвести танки, прекратить варварские удары и сесть за стол переговоров», — заявил Стармер.

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