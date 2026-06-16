Украинцы за границей смогут быстрее присылать деньги родным через Paysera: детали

Приватбанк и международная платежная система Paysera объявили о запуске нового удобного сервиса: теперь пользователи Paysera могут быстро и легко отправлять деньги родным в Украине прямо со своего смартфона, используя международные переводы PrivatMoney.

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Как это работает

Благодаря интеграции сервисов отправители могут переводить средства в евро (EUR) на валютные или гривневые счета ПриватБанка, а также на гривневые счета любых других украинских банков. Получатели в Украине могут получить средства как в евро (EUR), так и в украинских гривнах (UAH).

Услуга уже доступна всем пользователям мобильного приложения Paysera.

Как отрправить

Чтобы отправить средства, достаточно войти в свой аккаунт, перейти в меню «Переводы», выбрать «Новый перевод», затем «PrivatMoney», выбрать способ отправки (IBAN или Наличные), указать необходимые данные и подтвердить транзакцию.

Если отправитель выбирает перевод по реквизитам (IBAN) и указывает номер счета получателя, то средства зачисляются автоматически без каких-либо дополнительных действий со стороны получателя. Если же выбран тип перевода «Наличные», отправитель получает контрольный номер, передающий получателю.

Выплата и зачисление этих международных переводов на карты ПриватБанка производится без комиссии для получателя.

Получить такой перевод можно дистанционно через мобильное приложение Приват24, веб-версию Приват24, терминалы самообслуживания и банкоматы ПриватБанка. Также доступна выплата переводов через службу поддержки по телефону 3700, чат «Помощь Онлайн» в Приват24 или традиционно — в любом отделении банка.