Standard Chartered прогнозирует рост Uniswap, сложность майнинга биткоина снизилась на 10%: что нового

За вход на Polymarket — бан: японская криптобиржа Bitbank усиливает санкции против пользователей

Японская криптовалютная биржа Bitbank вводит жесткие ограничения для клиентов, связанные с использованием децентрализованных прогнозных рынков, в частности популярного сервиса Polymarket. Торговая площадка официально предупредила о готовности замораживать учетные записи за любое финансовое взаимодействие с подобными платформами.

Представители Bitbank объяснили, что пошли на такой шаг в целях обеспечения безопасности торговой среды и строгого соблюдения регуляторных норм Японии.

В криптобирже подчеркнули, что в последнее время наблюдается стремительный всплеск популярности платформ, позволяющих пользователям делать ставки в цифровых активах на результаты политических выборов, спортивных и других мировых событий. Деятельность таких гигантов как Polymarket имеет очевидные признаки букмекерского бизнеса.

Несмотря на то, что большинство таких сервисов управляют иностранными операторами, их использование резидентами Японии с целью заработка может трактоваться местными надзорными органами как участие в нелегальных азартных играх, что является прямым нарушением уголовного кодекса страны.

В случае обнаружения транзакций (как отправки, так и получения криптовалюты), связанных с рынками прогнозов, Bitbank будет ограничивать доступ к профилям. Санкции предусматривают полную блокировку ключевых опций:

невозможность авторизоваться в системе;

запрет на заведение и вывод любых криптоактивов;

блокирование выплат в фиатной валюте (японских иенах);

остановку торговых операций (покупки/продажи).

Администрация биржи особо подчеркнула, что не будет возмещать клиентам возможные финансовые убытки, которые возникнут из-за вынужденной заморозки активов. В то же время, у компании оставили право на апелляцию: если блокировка произошла в результате технической ошибки, пользователи могут обратиться к техподдержке для повторного пересмотра дела.

Хакеры сломали «заброшенный» протокол Aztec Connect и вывели $2,1 миллиона

Неизвестный злоумышленник смог похитить более $2,1 млн из децентрализованного протокола Aztec Connect в экосистеме Ethereum. Парадокс ситуации состоит в том, что этот проект был официально закрыт и выведен из эксплуатации еще три года назад, а разработчики уже давно не имеют доступа к его смартконтрактам.

Об инциденте, произошедшем 14 июня 2026 года, сообщили представители Aztec Foundation и аналитики по кибербезопасности CertiK.

В Aztec Foundation оперативно отреагировали на событие и заверили пользователей, что этот инцидент изолирован.

«Фонд Aztec зафиксировал потенциальный эксплойт, направленный против Aztec Connect. Отмечаем, что этот продукт никак не связан со смартконтрактами токена AZTEC или текущей рабочей сетью Aztec», — заявили в компании.

В фонде также подчеркнули, что команда Aztec Labs физически не может остановить атаку, заблокировать средства или обновить систему, поскольку архитектура старого протокола не предполагает наличия административных ключей у разработчиков.

Подозрительную активность первыми проявили специалисты компании CertiK. По их оценкам, хакеру удалось полностью разорить Router-контракт устаревшей системы, выведя активы на общую сумму около $2,19 млн.

Сложность майнинга биткоина обвалилась на 10%

Сложность майнинга первой криптовалюты продемонстрировала одно из самых масштабных снижений в своей истории, сократившись сразу на 10,09% до отметки 124,93 T. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса CloverPool.

После очередного пересчета, средний хешрейт сети зафиксировался на уровне около 905,89 EH/s. Следующая корректировка параметров системы произойдет ориентировочно через две недели.

По оценкам исследовательской компании Galaxy Research, текущее падение заняло 11 место по масштабу за всю историю существования биткоина и стало вторым наибольшим снижением показателя с начала 2026 года.

Коррекция произошла на блоке 953568, опустив сложность со 138,96T до текущих 124,93T. Аналитики связывают такую динамику с июньским проседанием курса биткоина примерно на 15%.

Падение цены актива существенно отразилось на рентабельности добычи, заставив часть майнеров отключить свои мощности из-за нерентабельности. Из-за резкого падения общего хешрейта текущая эпоха с 2016 года блоков растянулась на 15,6 дня вместо привычных двух недель (14 дней).

В компании StandardHash добавили, что совокупная вычислительная мощность сети откатилась к показателям годовой давности — июню 2025 года.

Этот индикатор является прямым результатом жесткой теории игр среди глобальных майнеров. Он наглядно демонстрирует, под каким колоссальным финансовым давлением из-за роста расходов находятся майнинговые предприятия", — резюмировали эксперты.

Сложность майнинга — относительный параметр сети, определяющий объем вычислительных ресурсов, необходимых для нахождения нового блока, по сравнению с начальным этапом работы блокчейна.

Алгоритм автоматически корректирует этот показатель каждые 2016 блоков (примерно раз в 14 дней). Главная задача этого механизма — гарантировать, что время генерации одного блока будет всегда оставаться в пределах 10 минут, независимо от того, сколько майнингового оборудования работает в мире.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $66 316. В сутки актив вырос на 0,92%, за неделю — на 5,18%.

Прогноз Standard Chartered: токен Uniswap может взлететь до $100 к 2030 году

Британский финансовый конгломерат Standard Chartered ожидает масштабного ралли токена UNI (Uniswap). Аналитики банка прогнозируют, что стоимость актива может вырасти примерно в 40 раз, достигнув отметки в $100 к концу 2030 года. Об этом говорится в новом аналитическом отчете учреждения, сообщает The Block.

По мнению Джеффри Кендрика, руководителя отдела исследований цифровых активов в Standard Chartered, именно сектор децентрализованных финансов (DeFi) станет главным драйвером следующей мощной волны капитализации крипторынка.

В Standard Chartered предполагают стремительную эволюцию традиционных финансов на блокчейне. Согласно отчету, объем токенизированных активов в мире слетит с текущих $340 миллиардов до $4 триллионов уже к концу 2028 года. В то же время, доля таких оцифрованных активов, задействованных непосредственно в DeFi-протоколах, должна увеличиться с нынешних 3,5% до 30% до конца 2030 года.

Параллельно с развитием чисто криптонативных проектов этот фискальный сдвиг, по оценкам банка, спровоцирует взрывной рост общего объема заблокированных средств (TVL) в DeFi-секторе. Показатель может составить $2,7 триллиона, что почти в 37 раз превышает сегодняшние уровни.

Эксперты Standard Chartered считают, что децентрализованная биржа Uniswap будет одним из ключевых бенефициаров этой трансформации. Ожидается, что пулы ликвидности привлекут колоссальные объемы новых активов, обеспечив платформе доминирования на рынке торговли.

Джеффри Кендрик детализировал долгосрочную траекторию стоимости токена Uniswap по годам:

Конец 2026 года — $6,5;

Конец 2027 года — $20;

Конец 2028 года — $40;

Конец 2029 года — $65;

Конец 2030 года — $100.

В банке также резюмировали, что в течение этого инвестиционного цикла по темпам доходности токен UNI существенно опередит такие фундаментальные активы, как Ethereum и биткоин.