Во вторник, 16 июня, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и подешевел на 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и прибавил 15 копеек в продаже.
Обменники переписали курс: доллар дешевеет, евро держится выше 52 грн
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 11 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 3 копейки.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,55−45,09 грн. Евро покупают за 51,60 грн, а продают за 52,45 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,86. Евро 52,15−52,35.
Межбанк открылся в диапазоне 44,82−44,85 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,94−51,95 грн/евро.
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Источник: Минфин
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