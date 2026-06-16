Payoneer оценили в $2,75 млрд: компанию покупает канадский финтех

Канадская финтех-компания Nuvei купит международную платежную систему Payoneer. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно о соглашении

Компания купит все выпущенные и размещенные акции Payoneer за $7,4 за акцию наличными, что предусматривает общую стоимость акционерного капитала на сумму примерно $2,75 миллиарда.

Соглашение уже одобрили советы директоров обеих компаний, но его еще должны согласовать акционеры и регуляторы.

Завершение сделки ожидается в середине 2027 года.

«Соглашение объединяет ведущие решения Nuvei в сфере приема платежей с возможностями Payoneer по международным выплатам, мультивалютным счетам и глобальной банковской сети. Также клиенты получат доступ к механизмам расчетов в режиме того же дня или в режиме реального времени более чем на 150 рынках мира», — говорится в сообщении.

Payoneer сотрудничает с ведущими маркетплейсами, включая Amazon, eBay и Etsy, и обладает широким спектром лицензий и разрешений во многих юрисдикциях мира, что поможет Nuvei расширить глобальное присутствие.

Ожидается, что соглашение также усилит возможности канадской компании по развитию агентской коммерции (на основе искусственного интеллекта), платежей в стейблокинах, а также встроенных финансовых сервисов для цифровых платформ.

В настоящее время Nuvei работает более чем в 190 странах, обеспечивает локальный эквайринг на 52 рынках, поддерживает 150 валют и более 720 альтернативных способов оплаты.