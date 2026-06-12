В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15319, предлагающий закрепить на уровне закона право работника на зачисление стажа, даже если работодатель не платил единый социальный взнос (ЕСВ).
Стаж на пенсию будет идти, даже если работодатель не платил взносы в ПФ — законопроект уже в ВР
Пока сложилась абсурдная ситуация: человек официально работал, с зарплаты удерживались налоги, но если работодатель не перечислил ЕСВ, Пенсионный фонд не засчитывает этот период в стаж. Несмотря на позицию Верховного Суда, считающего это несправедливым, органы ПФУ часто отказывают гражданам, ссылаясь на отсутствие соответствующей нормы в законе. Законопроект, если он будет принят, должен поставить точку в этой юридической коллизии.
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Какие механизмы защиты будут задействованы?
Законопроект действует по двум направлениям: защита прав работника и усиление давления на должника.
- Приоритет факта трудоустройства. Главным доказательством стажа становятся сведения из Реестра застрахованных лиц, подтверждающих трудовые отношения. Даже при отсутствии фактических денежных поступлений от работодателя, период работы засчитывается работнику. Это снимает с человека бремя ответственности за чужие долги.
- Активизация принудительного взыскания. Пенсионный фонд получает законодательное обязательство в первоочередном порядке «выбивать» долги из недобросовестных работодателей, если эти долги вредят пенсионным правам людей. То есть, ответственность остается сугубо на бизнесе. ПФУ превращается из пассивного наблюдателя в активный орган, который должен защищать наполнение бюджета из-за принудительного взыскания.
Если закон будет принят, государство наконец официально признает, что права работника на стаж не должны быть заложниками финансовой дисциплины работодателя. Обязанность платить взносы остается за бизнесом, а обязанность «выбивать» долги — за государством.
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