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12 июня 2026, 11:10 Читати українською

Стаж на пенсию будет идти, даже если работодатель не платил взносы в ПФ — законопроект уже в ВР

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15319, предлагающий закрепить на уровне закона право работника на зачисление стажа, даже если работодатель не платил единый социальный взнос (ЕСВ).

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15319, предлагающий закрепить на уровне закона право работника на зачисление стажа, даже если работодатель не платил единый социальный взнос (ЕСВ).

Пока сложилась абсурдная ситуация: человек официально работал, с зарплаты удерживались налоги, но если работодатель не перечислил ЕСВ, Пенсионный фонд не засчитывает этот период в стаж. Несмотря на позицию Верховного Суда, считающего это несправедливым, органы ПФУ часто отказывают гражданам, ссылаясь на отсутствие соответствующей нормы в законе. Законопроект, если он будет принят, должен поставить точку в этой юридической коллизии.

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Какие механизмы защиты будут задействованы?

Законопроект действует по двум направлениям: защита прав работника и усиление давления на должника.

  1. Приоритет факта трудоустройства. Главным доказательством стажа становятся сведения из Реестра застрахованных лиц, подтверждающих трудовые отношения. Даже при отсутствии фактических денежных поступлений от работодателя, период работы засчитывается работнику. Это снимает с человека бремя ответственности за чужие долги.
  2. Активизация принудительного взыскания. Пенсионный фонд получает законодательное обязательство в первоочередном порядке «выбивать» долги из недобросовестных работодателей, если эти долги вредят пенсионным правам людей. То есть, ответственность остается сугубо на бизнесе. ПФУ превращается из пассивного наблюдателя в активный орган, который должен защищать наполнение бюджета из-за принудительного взыскания.

Если закон будет принят, государство наконец официально признает, что права работника на стаж не должны быть заложниками финансовой дисциплины работодателя. Обязанность платить взносы остается за бизнесом, а обязанность «выбивать» долги — за государством.

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Источник: Минфин
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