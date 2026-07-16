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16 июля 2026, 9:52 Читати українською

Большинство немцев хотят закрыть границы для беженцев

Новое исследование Ipsos и ООН, на которое ссылается издание DW, фиксирует противоречие во взглядах немецкого общества на миграцию. С одной стороны, 69% респондентов поддерживают право людей искать защиту от войны и преследований в другой стране. С другой стороны, 51% выступают за полное закрытие границ для всех без исключения беженцев, а 62% убеждены, что большинство просителей убежища действительно ищут не защиты, а социальных благ.

Новое исследование Ipsos и ООН, на которое ссылается издание DW, фиксирует противоречие во взглядах немецкого общества на миграцию.

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Директор Ipsos UK Тринь Ту объясняет, что люди поддерживают идею защиты беженцев, но скептически относятся к тому, как это работает на практике.

Скептицизм по поводу интеграции мигрантов оказался еще более острым:

  • только 30% считают, что мигранты успешно интегрируются в Германии
  • только 35% признают их положительный вклад в общество

При этом Германия давно стала страной мигрантов: каждый четвертый житель (25 миллионов человек) корни в других странах, из них около 16 миллионов родились не в Германии.

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Кто уезжает из Германии и куда

На фоне дискуссий об увеличении количества мигрантов Институт исследований рынка труда и профессий (IAB) представил параллельное исследование об оттоке. Оказалось, что около 60% выезжающих из Германии возвращаются на родину. Остальные мигрируют дальше.

Среди возвращающихся в страну происхождения лидируют хорваты, поляки, турки и румыны. Среди мигрирующих дальше наиболее популярные направления — Испания, Швейцария, Италия и Нидерланды.

Показателен пример Польши. Десятилетиями поляки были лидерами среди мигрантов в Германии. Теперь молодежь активно возвращается домой. Дело в том, что польская экономика растет (ВВП в 2025 году увеличился на 3,5%, одно из самых высоких значений в ЕС), цены на жилье относительно низки, а опыт работы в Германии повышает конкурентоспособность на польском рынке труда.

Для Берлина это тревожный сигнал, ведь экономика Германии практически не растет уже несколько лет.

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Что касается украинских беженцев, то их миграционные настроения пока незначительны. Большинство предпочитает оставаться в Германии.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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