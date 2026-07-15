Вакансий с бронированием стало больше: какие зарплаты предлагают украинцам

Количество вакансий с возможностью бронирования от мобилизации на платформе «OLX Работа» за последний год выросло на 25%, количество отзывов соискателей на такие предложения увеличилось на 28%, а медианная заработная плата в этом сегменте повысилась на 17% и сейчас составляет 35 тыс. грн, сообщает OLX Работа.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где предлагают больше вакансий с бронированием

Как сообщается в сообщении, наибольшее количество вакансий с бронированием работодатели предлагают в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской и Запорожской областях. В первую десятку регионов по этому показателю также вошли Ивано-Франковская, Волынская и Закарпатская области.

Какие зарплаты предлагают

По количеству отзывов кандидатов лидером является Киевская область, за которой следуют Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Ивано-Франковская, Запорожская, Одесская, Волынская и Ровенская области.

Самые высокие медиа зарплаты в вакансиях с возможностью бронирования предлагают преимущественно в западных областях Украины. Лидером является Закарпатская область с показателем 50 тыс. грн. в месяц. Далее следует Ивано-Франковская и Волынская области — по 45 тыс. грн, Тернопольская — 43 тыс. грн, Ровенская — 42 тыс. грн, Львовская — 40 тыс. грн, Киевская — 38 тыс. грн, Житомирская — 37,5 тыс. грн и Полтавская область — 35,5 тыс. грн.

Читайте также: 71% предприятий не хватает работников: бизнес заявил о рекордном кадровом дефиците

Самые низкие медианные зарплаты среди проанализированных регионов зафиксированы в Харьковской области — 28 тыс. грн и Черновицкой — 25,65 тыс. грн.

Чаще всего бронирование предлагают водителям, строителям, грузчикам, разнорабочим, продавцам, автослесарям, сварщикам, кассирам и кладовщикам. Похожая тенденция наблюдается и относительно отзывов кандидатов, наиболее интересующихся вакансиями водителей, работой в категории производство/рабочие специальности, вакансиями строителей, разнорабочих, грузчиков, охранников, продавцов, кассиров и кладовщиков.

По словам руководительницы направления «OLX Работа» Марии Абдуллиной, возможность бронирования чаще всего предлагают предприятия критической инфраструктуры, производства, строительства, логистики и транспорта.

«Именно поэтому среди вакансий преобладают водители, строители, грузчики, автослесари, сварщики и другие рабочие специальности. В то же время именно в этих областях уже длительное время сохраняется дефицит кадров, поэтому работодатели не только предлагают возможность бронирования, но и конкурируют за работников уровнем заработной платы», -.

У кого самые высокие зарплаты

Самые высокие медиа зарплаты среди вакансий с бронированием зафиксированы у штукатуров — 101,25 тыс. грн в месяц.

Далее в рейтинге идут фасадники с медианной зарплатой 97,5 тыс. грн, рихтовщики — 87,5 тыс. грн, каменщики — 82,5 тыс. грн, плиточники — 72,5 тыс. грн, дальнобойщики — 70 тыс. грн, таксисты, механики и маляры — по 55,5 тыс. грн.

Самые низкие зарплаты

Самые низкие заработные платы предлагают медсестрам — 16,75 тыс. грн, уборщицам — 17,25 тыс. грн и кассирам — 19,9 тыс. грн в месяц.