Доллар замер, евро просело: НБУ установил курс валют на четверг

Национальный банк Украины установил на 4 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,3494 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на прежнем уровне курс гривны.

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На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 44,34 грн. Курс доллара остался прежним.

В то же время курс евро на четверг установлен на отметке — 51,52 грн, что на 14 копеек меньше, чем в среду (51,66 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

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