Укрпочта выпустила марку к юбилею «Антонова» (фото)

Укрпочта представила почтовую марку и почтовый блок «80 лет АО „Антонов“. Конструкторская сила Украины» — к юбилею украинского государственного авиационного предприятия, где спроектировали легендарные Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан». Об этом говорится в сообщении компании.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о марке

Автором иллюстраций стал украинский художник Андрей Ермоленко. Для художественной карточки он создал сюжет-мечту миллионов украинцев: мирное небо, в котором Ан-225 снова летит над родными полями и цветущими садами.

Почтовая марка рассказывает историю украинской авиации через ее основателя. На фоне голубого неба изображен Олег Антонов, его рукописные чертежи и личная подпись. Рядом легендарные самолеты: от первых разработок конструктора до всемирно известных «Руслана», «Мрии» и новейшего Ан-178. Девушка на изображении с чертежом и запускающий модель самолета мальчик символизируют новое поколение украинцев, которые не только будут помнить историю украинских крыльев, но и продолжит ее.

Тираж почтовой марки составляет 400 000 экземпляров, номинал — F. Тираж почтового блока — 4 200 экземпляров, номинал — P.

Где можно купить

Купить новый почтовый выпуск «80 лет АО „Антонов“. Конструкторская сила Украины» можно в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн в Укрпочте.Маркет .