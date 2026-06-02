Ударами по Киеву Путин хочет заглушить голоса в своей голове

Количество и плотность баллистических ракет, которые Путин запускает по Киеву в течение одной ночи, прямо пропорциональны количеству заголовков в западных СМИ о военной и экономической слабости россии и обратно пропорциональны «успехам» российской армии на фронте.

Удивительно, что на этот раз без Орешника. Потому что Путину нужна была максимальная громкость. Чтобы заглушить голоса в его голове. Голоса западной прессы, шепот соратников и безмолвный «ропот» подданных.

Очень плотно пошли статьи в западной прессе о том, что у Путина проблемы с экономикой. Даже несмотря на подарок от Трампа в виде дорогой нефти и частично снятых санкций. Вот тебе и бизнес, который подчеркивает, что для спасения экономики нужно остановить войну. И слухи или факты о том, что Центробанк и Минфин решились прийти к Путину в бункер и заявить ему, что денег на войну нет.

В последнее верится очень трудно. Потому что как-то все скорее будет напоминать старый анекдот о сыне, который будет меньше есть на фоне подорожания алкоголя. Да и редко когда российские чиновники проявляли такую храбрость и не вылезали потом через открытые окна. Хотя, может, когда это происходит в бункере, где нет ни одного окошка, через которое мог бы залететь украинский дрон, то решиться легче.

Однако сосредоточенность статей говорит о том, что ощущение кризиса, который неуклонно надвигается на российскую экономику, присутствует. И те, у кого оно появляется, начали очень охотно делиться этим ощущением с западными журналистами. И если отбросить традиционную паранойю и подозрительность, присутствующую каждый раз, когда дело касается Москвы, то это не может не радовать. Особенно на фоне сверхдоходов, которые получает российский бюджет от войны в Затоке. Тем более что пока еще не все доходы бюджета полностью отражены. Ведь есть временной лаг по налогам, и некоторые налоги платятся раз в квартал. И мы не видим всей картины. Но министр финансов, который приходит к Путину и решается заговорить о завершении войны, видит.

Так что же произошло

Все очень просто. Война — это очень дорого. И пока в копилке было много денег, накопленных за 25 лет дорогой нефти, у Путина были деньги на войну. Но деньги в копилке заканчиваются. И нужно делать выбор. Как финансировать войну. Потому что осталось совсем мало.

На самом деле, то, что происходит, вполне ожидаемо. Российская экономика уже год как начала стагнировать. Что также было связано с расходами на войну. Которые разогнали инфляцию. Чтобы обуздать инфляцию, подняли учетную ставку. Сделав единственный возможный выбор для рационального экономиста. А высокая ставка не только подавила инфляцию, но и задушила экономику. Плюс санкции. Плюс общее настроение. Плюс последние проблемы с интернетом. Это все наложилось после. И вот в результате в стране-агрессоре реальные доходы населения в 2026 году начали падать. В то время как в Украине они продолжают расти. Хотя война невероятно сильнее ударила по экономике Украины.

На самом деле, Путин упустил момент выхода. Когда Трамп, только что избранный президентом, предложил ему золотой мост. Что для всех вокруг сделало бы Путина победителем. Даже после провала 2022 года. Но он не принял предложение, от которого нельзя было отказываться. И теперь ситуация с каждым днем ухудшается. И он просто не может выступать с позиции силы. И речь идет не только о стагнации российской армии на фронте и дефиците топлива в Крыму. Опять же, в первую очередь об экономике. Которая очень часто является результатом ожиданий. И когда кризис ухудшает ожидания, они сами по себе усугубляют кризис. И все движется вниз в поисках дна. Но дна нет, пока идет война.

Действительно ли война поддерживает россию

В Украине часто повторяют ошибочный тезис о том, что Путину нужна война, чтобы поддерживать экономику на плаву. Мол, существует некая экономика военного времени. Есть расходы на производство оружия и деньги для российских солдат. И без этого российская экономика заглохнет. Но здесь важно не «война», а «расходы». Собственно, когда у вас есть деньги и вы предпочитаете их тратить, неважно на что. Вы можете стимулировать экономику неэффективно, сжигая деньги на войне. А можете, если эти деньги у вас есть, вкладывать в инфраструктуру, делать масштабные проекты, снижать налоги и гораздо лучше стимулировать ту же самую экономику. Не говоря уже о том, что завершение войны вернет надежду на «нормальность» у россиян. А эти надежды подпитывают инвестиционную активность.

Но опять же. Ключевое — наличие денег. В случае Украины — есть ЕС. И возможность повышать чек. Причем пока ЕС не использует все свои возможности. Даже в контексте замороженных российских активов. Но деньги есть. А если их нет? В обычном мире тогда вы ограничиваете дефицит бюджета, сокращаете расходы. Но с войной так не работает. Война всегда голодна. Всегда требует новых денег. И получается, что единственный вариант тогда — это запускать печатный станок. Что станет очень громким сигналом для всей экономики, что ситуация будет ухудшаться и дальше. И еще быстрее. А эти ожидания провоцируют ускорение падения.

Читайте также: Могут ли удары по российским НПЗ остановить войну

Означает ли это, что Путин сейчас точно остановится? Конечно, нет. Ухудшение в российской экономике идет постепенно. Завтра будет чуть хуже, чем сегодня. А через месяц будет не намного хуже, чем завтра. И Путин всегда может думать, что у него еще есть время затянуть стопорный кран. Но в этом и заключается ловушка. Потому что лучший момент для выхода он уже упустил. Но Путин может так не думать. Во-первых, потому что верит, что Украина может не выдержать первой. Верит на основе карт, которые ему рисуют его приспешники. И он уже откровенно говорит, что в западной прессе рассказывают сказки, а он один знает правду. Во-вторых, потому что Трамп. Который постоянно дарит что-то Путину. В прошлом году подарил шанс выйти победителем. В этом году подарил дорогую нефть. С таким Санта-Клаусом всегда ждешь следующего Рождества в надежде на чудо. А пока есть надежда, Путин будет продолжать. Что бы ему там ни рассказывали скучные финансисты.

Но эти голоса его беспокоят. И он будет пытаться их заглушить. Как умеет. Как умеет террорист. Взрывами.