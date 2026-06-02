География богатства меняется: где в мире быстрее всего становится больше людей с состоянием от $30 млн

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июня 2026, 10:16 Читати українською

География богатства меняется: где в мире быстрее всего становится больше людей с состоянием от $30 млн

Очень богатое население мира быстро растет, но этот рост происходит по-разному в разных странах. Об этом пишет Visual Capitalist.

Очень богатое население мира быстро растет, но этот рост происходит по-разному в разных странах.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Хотя ожидается, что в США родится гораздо больше людей со сверхвысоким чистым капиталом (UHNWI), чем в любой другой стране, в нескольких меньших экономиках прогнозируется еще быстрее рост населения людей с капиталом в 30 миллионов долларов или более в соотношении.

Эта визуализация использует данные из Отчета о богатстве Knight Frank за 2026 год, чтобы показать, какие страны, как ожидается, получат наиболее богатых жителей между 2021 и 2026 годами.

Америка создает очень богатых людей с непревзойденной скоростью

Ожидается, что между 2021 и 2026 годами в США увеличится состояние почти на 67 000 человек, состояние которого составит по меньшей мере 30 миллионов долларов, что почти втрое превышает рост Китая за тот же период.

Никакая другая страна не приближается к этому в абсолютных показателях. Глубокие рынки капитала Америки, технологический сектор и концентрация быстрорастущих частных компаний продолжают генерировать богатство в масштабах, несравнимых с другими экономиками.

Китай занимает второе место с более чем 22 000 прогнозируемыми прибавлениями, что укрепляет его позиции как одного из крупнейших рынков создания богатства в мире.

В нескольких странах количество сверхбогатого населения удваивается

Хотя США доминируют по общему количеству населения, самый быстрый рост наблюдается в других странах. Польша лидирует в мире с прогнозируемым ростом населения очень богатых стран на 109%, далее следуют Катар со 107% и Турция с 94%.

Эти достижения свидетельствуют о том, что создание богатства ускоряется за пределы традиционных финансовых центров и выходит за пределы более широкой группы развивающихся стран и быстроразвивающихся стран.

Большинство из этих стран получают выгоду от промышленного роста, экспорта энергоносителей, инвестиций в инфраструктуру и рост финансового сектора.

Страны Персидского залива, такие как Катар и Саудовская Аравия также наблюдают рост богатства, связанный с увеличением доходов от энергетики и инициативами по диверсификации экономики.

Индия подчеркивает более широкий сдвиг в создании глобального богатства

Индия — одна из немногих стран, возглавляющая оба рейтинга. Ожидается, что количество ультрабогатых людей в стране вырастет более чем на 7700, а количество ультрабогатого населения — на 63%.

Более широкие рейтинги указывают на мир, где наряду с установившимися центрами богатства возникают новые центры богатства. Страны от Румынии и Марокко до стран Персидского залива производят больше предпринимателей и инвесторов с высоким чистым капиталом, что отражает изменения в потоках капитала, промышленном росте и формировании бизнеса.

Такие центры богатства, как Швейцария, Сингапур и ОАЭ, остаются важными магнитами для состоятельных людей, но география создания богатства становится все более разнообразной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами