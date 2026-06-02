География богатства меняется: где в мире быстрее всего становится больше людей с состоянием от $30 млн

Очень богатое население мира быстро растет, но этот рост происходит по-разному в разных странах. Об этом пишет Visual Capitalist.

Хотя ожидается, что в США родится гораздо больше людей со сверхвысоким чистым капиталом (UHNWI), чем в любой другой стране, в нескольких меньших экономиках прогнозируется еще быстрее рост населения людей с капиталом в 30 миллионов долларов или более в соотношении.

Эта визуализация использует данные из Отчета о богатстве Knight Frank за 2026 год, чтобы показать, какие страны, как ожидается, получат наиболее богатых жителей между 2021 и 2026 годами.

Америка создает очень богатых людей с непревзойденной скоростью

Ожидается, что между 2021 и 2026 годами в США увеличится состояние почти на 67 000 человек, состояние которого составит по меньшей мере 30 миллионов долларов, что почти втрое превышает рост Китая за тот же период.

Никакая другая страна не приближается к этому в абсолютных показателях. Глубокие рынки капитала Америки, технологический сектор и концентрация быстрорастущих частных компаний продолжают генерировать богатство в масштабах, несравнимых с другими экономиками.

Китай занимает второе место с более чем 22 000 прогнозируемыми прибавлениями, что укрепляет его позиции как одного из крупнейших рынков создания богатства в мире.

В нескольких странах количество сверхбогатого населения удваивается

Хотя США доминируют по общему количеству населения, самый быстрый рост наблюдается в других странах. Польша лидирует в мире с прогнозируемым ростом населения очень богатых стран на 109%, далее следуют Катар со 107% и Турция с 94%.

Эти достижения свидетельствуют о том, что создание богатства ускоряется за пределы традиционных финансовых центров и выходит за пределы более широкой группы развивающихся стран и быстроразвивающихся стран.

Большинство из этих стран получают выгоду от промышленного роста, экспорта энергоносителей, инвестиций в инфраструктуру и рост финансового сектора.

Страны Персидского залива, такие как Катар и Саудовская Аравия также наблюдают рост богатства, связанный с увеличением доходов от энергетики и инициативами по диверсификации экономики.

Индия подчеркивает более широкий сдвиг в создании глобального богатства

Индия — одна из немногих стран, возглавляющая оба рейтинга. Ожидается, что количество ультрабогатых людей в стране вырастет более чем на 7700, а количество ультрабогатого населения — на 63%.

Более широкие рейтинги указывают на мир, где наряду с установившимися центрами богатства возникают новые центры богатства. Страны от Румынии и Марокко до стран Персидского залива производят больше предпринимателей и инвесторов с высоким чистым капиталом, что отражает изменения в потоках капитала, промышленном росте и формировании бизнеса.

Такие центры богатства, как Швейцария, Сингапур и ОАЭ, остаются важными магнитами для состоятельных людей, но география создания богатства становится все более разнообразной.