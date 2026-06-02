Вода по двойному ценнику и доплаты за свет с июня. Что происходит с коммуналкой?

С начала мая на украинском рынке электроэнергии выросли прайс-кэпы — ценовой потолок, до которого регулятор разрешил повышать тарифы. Новая планка — 15 тысяч гривен за мегаватт-час на рынке на сутки вперед, и 17 тысяч — на внутрисуточном рынке. Рост ценников в НКРЭ пояснили необходимостью поставлять в нашу страну больше импортной электроэнергии, которая по прежним тарифам нередко оказывалась «непроходной» для нашего рынка.

Повышение прайс-кэпов само по себе не означает автоматического роста цен на ток, но точно — тревожный сигнал для бизнеса, который закупается на рынке электроэнергии. «Не исключено, что уже в июне предприятиям придется платить за электричество на 20% больше, чем в мае», — спрогнозировал для «Минфина» глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко.

Для населения тариф пока оставили без изменений — 4,32 гривны за киловатт. Однако эксперты энергорынка, с которыми пообщался «Минфин», не исключают, что и для частных потребителей ценники на электричество будут расти.

Но если по электричеству перспективы для населения пока достаточно размытые, то ценники на воду многие водоканалы повышают прямо сейчас. В некоторых городах они уже выросли чуть ли не в два раза, в некоторых — новые тарифы проходят согласование.

«Минфин» разбирался, как могут измениться тарифы для людей и бизнеса.

Прайс-кэпы —вверх, ценники — вниз. Но это временно

В конце апреля НКРЭ своим постановлением утвердила новые прайс-кэпы на рынке электроэнергии.

Для рынка на сутки вперед максимальную планку повысили до 15 тысяч гривен, на внутрисуточном рынке — до 17 тысяч гривен за мегаватт-час. Ранее была разбивка по периодам: в некоторые часы ценник был намного ниже, к примеру, с 00:00 до 7:00 и с 11.00 до 17.00 — 5,6 тысяч гривен за мегаватт. При этом минимальные прайс-кэпы остались неизменными — на рынке на сутки вперед 10 гривен за мегаватт, на внутрисуточном рынке — 0,01 гривна.

В НКРЭ объясняют пересмотр предельных цен необходимостью сбалансировать украинскую энергосистему и минимизировать количество и длительность отключений потребителей.

Отметим: в нынешнем году это уже второй пересмотр прайс-кэпов. Из-за массовых ударов врага по нашей энергосистеме НКРЭ временно, до 31 марта, повышала ценники, чтобы стимулировать импорт электроэнергии. С 1 апреля прайс-кэпы вернулись в прежним отметкам, из-за чего в отдельные периоды суток импорт стал «непроходным».

Поэтому регулятор снова запустил повышенные тарифы.

Впрочем, многие эксперты усмотрели в росте ценников лоббирование интересов отдельных участников рынка, в частности, владельцев когенерационных установок, электроэнергия от которых традиционно более дорогая, чем, к примеру, произведенная на ТЭС или АЭС.

Повышение прайс-кэпов критиковал и экс-министр ЖКХ, нардеп Алексей Кучеренко.

«Как вы знаете, НКРЭ готовится пересмотреть граничные цены на энергорынке. Понятно, что это приведет к повышению рыночных цен. Вопрос непростой и неоднозначный — я, к примеру, убежден, что правительство вообще утратило контроль за ценообразованием», — заявлял Кучеренко.

Что изменилось на рынке после повышения прайс-кэпов?

По состоянию на 26 мая средний ценник на рынке на сутки вперед составил порядка 5 тысяч гривен за мегаватт-час, что на 8% ниже, чем в апреле. То есть электроэнергия дешевела. Это было связано с сезонным увеличением генерации, в частности, полным «включением» гидроэлектростанций, а также солнечных установок.

На этом фоне даже снижается импорт электроэнергии: в мае он составит примерно 350 млн киловатт, что является минимумом с сентября 2025 года.

Для бизнеса тарифы на рынке на сутки вперед — скорее, ориентир. На самом деле предприятия платят за электричество больше, поскольку в ценник закладывается еще НДС и стоимость услуг на передачу и распределение, маржа поставщика.

В мае средние цены для бизнеса варьировались от 6 до 14 гривен за киловатт, в зависимости от объемов и класса потребления. Если сравнивать с апрелем, ценник для тех, кто получает электричество по долгосрочным контрактам, по факту не изменился.

Но, к примеру, на Украинской энергобирже (где можно приобрести ограниченные партии ресурса), прайсы снизились. Так, на торгах 12 апреля электроэнергия торговалась по 7 322 гривен, а по состоянию на 29 мая — по 5 277 гривен.

Но уже в июне ситуация может измениться. «Ожидается, что ценник вырастет примерно на 20%, по сравнению с маем. Кроме того, электроэнергия будет дорожать также в июле и августе, поскольку в этот период станут выходить на ремонты отдельные блоки АЭС, что снизит общий объем генерации», — пояснил Олег Попенко.

В ближайшее время может вырасти еще и тариф на передачу электроэнергии (и это при том, что с 1 апреля он уже увеличился с 713,68 до 742,91 гривен за мегаватт).

«Укрэнерго» уже обратилась к регулятору с просьбой повысить этот ценник. Среди аргументов компания указывает рост курса евро (к которому привязан «зеленый» тариф и обслуживание кредитов госкомпании), снижение потребления электроэнергии в стране (что увеличивает затраты на передачу каждого киловатта). Повысить тариф могут примерно на 20% уже с 1 июля этого года. То есть бизнесу стоит готовится к очередным «доплатам».

«То, что стоимость электроэнергии для населения не растет, означает лишь одно — она растет для всех других, что, безусловно, отразится на инфляции и росте цен на товары и услуги», — пояснил Алексей Кучеренко.

По оценкам главы общественного объединения SAVEФОП Сергея Доротича, процент подорожания товаров и услуг из-за роста стоимости электроэнергии для бизнеса зависит от конкретной отрасли и вида продукции, и может варьироваться от 2−3% до 10% и более. К примеру, производство замороженной продукции, хлеба, а также розничная торговля считаются весьма энергоемкими, тогда как, скажем, ценники на овощи, молочку, одежду и обувь реагируют на «электрические платежки» не так бурно.

Что будет с тарифами на свет для людей

Тарифы на электроэнергию для населения пока остаются неизменными. В конце апреля правительство продлило до 31 октября 2026 года действие текущих расценок. Напомним, они составляют 4,32 гривны за киловатт в дневное время, и 2,16 гривен — в ночное (для владельцев двухзонных счетчиков).

В то же время Кабмин оставил до 1 октября действие льготных тарифов для потребителей, в домах которых установлены электрические котлы, и для многоэтажек на электрообогреве. С 1 мая они платят за свет от 2,64 гривны за киловатт (если потребление — не больше 2 тысяч киловатт в месяц) до 4,32 гривен (при потреблении выше 2 тысяч киловатт).

Как видно, «страшилки» о том, что с лета украинцев ждет новый виток роста тарифов на электроэнергию не стали реальностью.

Тем не менее многие эксперты уверены, что люди получили лишь временную отсрочку по ценникам.

«Украинские власти подписались на повышение коммунальных тарифов для населения, в том числе по электроэнергии, перед МВФ. Скорее всего, это все же придется сделать, хотя решение и крайне непопулярное. Вполне возможно, что будет проведена более широкая градация по тарифам. К примеру, социальные тарифы для тех, кто мало потребляет, могут и не повысить. В то же время придется больше платить тем потребителям, которые „сжигают“ много электричества», — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Олег Попенко предположил, что нынешняя «отсрочка по росту тарифов для населения» может оказаться последней, и после 31 октября этого года ценники вырастут.

«Кулуарно обсуждается информация, что западные партнеры убеждают украинские власти с осени повысить тариф для населения как минимум до 5−5,5 гривен за киловатт. К тому же в прогнозах Минэкономики заложен рост ценника на 20% ежегодно и озвучен тариф для населения на уровне 7,5−7,6 гривен к 2029 году», — отметил Попенко.

«Золотая» вода или коммунальный коллапс?

Но если по свету перспективы повышения тарифов для населения только обсуждаются, то по воде они уже активно реализуются на практике. По словам Попенко, во многих городах водоканалы повышают стоимость своих услуг на 70−80%, а нередко и в 1,5−2 раза. В итоге в платежках появляются ценники на воду и водоотвод в 80−90, и даже 105−110 гривен за куб. К примеру, в Запорожье местный водоканал пытается согласовать с местными властями повышение тарифов более чем в два раза — с 28,37 до 69,37 гривен за куб.

«В Украине доля трат на воду по новым тарифам будет составлять 4−7% от среднемесячного дохода 70−80% всех семей», — говорит Олег Попенко.

Алексей Кучеренко пояснил: тенденция массового повышения цен на воду связана с передачей тарифообразования на места (ранее крупные водоканалы должны были согласовывать новые ценники с НКРЭ — ред).

И призвал: «не давайте своим органам местной власти делать это по примитивной „арифметической“ процедуре. Они собственники водоканалов и должны отчитаться — куда были направлены средства от тарифов за последние годы и какие позитивные изменения произошли. Протечки, потери, воровство, учет, структура тарифа и очень важно — сокращение потребления электроэнергии на куб воды. Если никаких тенденций на лучшее не просматривается — это признак того, что водоканал просто превратился в чей-то кошелек», —считает Кучеренко.

В то же время в Ассоциации «Укрводоканалэкология» на днях обнародовали открытое письмо к местным властям, с аргументами, почему нужно повышать тарифы. Среди них, в частности, рост стоимости реагентов, электроэнергии, топлива и пр.

«Ассоциация „Укрводоканалэкология“ настаивает на необходимости срочного пересмотра тарифов до уровня полной экономической обоснованности», — говорится в письме. Если этого не произойдет, украинцев пугают «необратимыми последствиями» — ограничением подачи воды по графику, снижением ее качества и даже «санитарно-эпидемиологической катастрофой в городах».

«То есть постепенно платежки начинают расти. И даже те услуги, ценники на которые были заморожены на время войны, уже начинают дорожать, или могут подорожать в ближайшие месяцы», — подытожил Попенко.