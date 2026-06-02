«Территория качества»: Анна Харитонова строит аптечный бизнес нового формата

Фармацевтический ритейл Украины насчитывает почти 20 000 аптечных точек, которые обслуживают более 37 миллионов человек, согласно данным PROXIMA RESEARCH. На рынке доминируют национальные сети с сотнями локаций. В такой среде создать региональную аптечную сеть — уже достижение. А изменить сам подход к работе аптек — совершенно другой уровень.

Именно это удалось Анне Харитоновой, руководителю сети «Анкор фарм» в Одессе. Согласно данным PROXIMA RESEARCH за 2024 год, «Анкор фарм» занимает седьмое место среди 215 фармацевтических компаний Одесского региона по уровню дохода с годовым оборотом около 477 млн грн.

О том, как строилась сеть, почему компания сделала ставку на собственную инфраструктуру, как появился формат drive-through аптек и почему аптека может быть чем‑то большим, чем точка продажи лекарств, — в интервью с Анной Харитоновой.

— Анна, украинский аптечный рынок очень конкурентный. По данным PROXIMA RESEARCH, в Украине работает почти 20 000 аптечных точек. Как в такой среде удалось создать сильную региональную сеть?

— Действительно, фармацевтический ритейл в Украине — это большой и очень конкурентный рынок, который обслуживает более 37 миллионов человек. На нём доминируют национальные сети с сотнями локаций. Поэтому для региональной аптечной сети важно не просто открывать новые точки, а иметь чёткую концепцию, собственный подход к сервису, качеству и инфраструктуре.

«Анкор фарм» развивалась именно так. Мы строили сеть не как набор аптек, а как систему, в которой каждая локация должна работать по единым стандартам. По состоянию на 2024 год сеть выросла до 62 аптек в Одессе и Черноморске. По данным PROXIMA RESEARCH, компания занимает седьмое место среди 215 фармацевтических компаний Одесского региона по уровню дохода, а годовой оборот составляет около 477 млн грн.

— Один из крупнейших дистрибьюторов Украины — СП «Оптима-Фарм» — называет «Анкор фарм» одной из самых сильных независимых региональных сетей в своём портфеле. За счёт чего удалось достичь такой позиции?

— Для нас всегда было важно сочетать качество, профессионализм и доступность сервиса. Анна Малышева, руководитель коммерческого департамента СП «Оптима-Фарм», действительно называет «Анкор фарм» одной из самых сильных независимых региональных сетей в портфеле компании. Это важная оценка, ведь «Оптима-Фарм» обслуживает более 14 000 аптек по всей Украине.

С самого начала мы сделали ставку на контроль процессов, качество препаратов, профессиональную консультацию и развитие дополнительных сервисов. Наша концепция называется «Территория качества».

— Что означает концепция «Территория качества» на практике?

— Для нас качество начинается ещё на складе. Мы работаем только с зарегистрированными и сертифицированными препаратами, контролируем условия хранения и поставки, а аптечный сервис рассматриваем шире, чем просто продажу лекарств.

В каждой аптеке клиенты могут измерить давление, вес, получить первую помощь и фармацевтическую консультацию. В некоторых точках также проводится измерение уровня сахара в крови. Мы хотим, чтобы человек приходил не только за препаратом, но и за поддержкой, объяснением, базовой заботой о здоровье.

Кроме того, сеть имеет собственные производственные отделы и центры ухода за кожей с международными дермокосметическими брендами, среди которых Lierac, Nuxe, Filorga и La Roche-Posay.

— Важной частью развития «Анкор фарм» стало международное партнёрство. Расскажите о нём.

— С 2017 года «Анкор фарм» выступает каналом дистрибуции современных средств для лечения ран американской компании Ferris Mfg. Corp. Эту продукцию поставляет польская компания Support Pharma.

Среди продукции — повязки PolyMem и пластины Nursicare. Они используются, в частности, для пациентов с буллёзным эпидермолизом — редким генетическим заболеванием кожи.

Основатель Support Pharma Славомир Юткевич называет нашу роль ключевой во внедрении этих технологий в Украине. Для региональной аптечной сети быть точкой входа специализированной американской медицинской продукции — действительно нетипичная практика. Но мы считали и считаем, что пациенты в Украине должны получать доступ к современным решениям, особенно в сложных клинических случаях.

— Одной из самых заметных инноваций сети стал формат drive-through — «Драйв-аптека». Как появилась эта идея?

— В 2016 году я подала заявку на торговую марку № 232080 «Драйв-аптека», и мы начали развивать этот формат. Идея заключалась в том, чтобы клиент мог получить консультацию и лекарства, не выходя из автомобиля.

На первый взгляд это может напоминать другие drive-through сервисы, но в фармации всё намного сложнее. Здесь недостаточно просто передать товар в окно. Нужно проверить рецепты, соблюдать нормы по контролируемым препаратам, обеспечить температурные режимы хранения, точность выдачи лекарств и качественную консультацию.

— Какие технологические и организационные решения пришлось внедрить для этого формата?

— Команда разработала индивидуальные схемы движения транспорта, системы звукового оповещения для фармацевтов, а также экраны для проверки заказов в режиме реального времени.

Для каждой из семи локаций создавался отдельный архитектурный проект. Это не был типовой формат, который можно просто скопировать и быстро масштабировать. Каждая точка требовала отдельного планирования.

Наталия Колышкина, директор Kandia Med LLC, поставлявшей оборудование, подтверждала, что аналогичных проектов среди клиентов компании ранее не было.

— После запуска «Драйв-аптеки» элементы такого формата начали внедрять и национальные сети. Как вы это оцениваете?

— Это означает, что формат оказался востребован рынком. После запуска drive-through аптек «Анкор фарм» несколько национальных сетей, в частности «Подорожник», «Аптека Доброго дня» и 9−1−1, начали внедрять элементы этого формата. Об этом писал Obozrevatel .

При этом важно понимать: сложность заключается не в самой идее, а в реализации. Основатель сети «Мед-Сервис» Олег Токарев отмечал, что рассматривал возможность повторить эту модель, но отказался из‑за значительных инвестиций и необходимости полной перестройки операционных процессов. Аналогичного мнения придерживается и Ольга Первомайская, основательница Farmakor.

Drive-through аптека требует сочетания контроля над недвижимостью, архитектурного проектирования и соблюдения фармацевтических требований. Именно это делает формат сложным.

— Когда формат drive-through наиболее ярко показал свою эффективность?

— Особенно он доказал свою эффективность во время пандемии COVID‑19, когда бесконтактный доступ к лекарствам стал приоритетом системы здравоохранения. Люди могли получать препараты и консультации, минимизируя контакты.

После февраля 2022 года, в условиях войны, этот подход также оказался очень важным. Внедрённые новации помогли сети «Анкор фарм» не только сохранить стабильную работу, но и расширить логистическую инфраструктуру.

Кроме того, сеть продолжает обеспечивать медикаментами и оказывать материальную помощь больницам, военным подразделениям и детям региона.

— Ваш профессиональный путь начинался не с бизнеса, а с медицины. Как это повлияло на подход к созданию сети?

— Мой путь действительно начался в клинической медицине. Я получила образование медицинской сестры в Одесском медицинском училище № 3, которое окончила в 1995 году. Позже продолжила обучение в Национальном фармацевтическом университете Украины в Харькове и в 2007 году получила квалификацию провизора.

В 2012 году я прошла сертификацию как специалист по организации и управлению фармацией в Одесском национальном медицинском университете.

Именно сочетание клинического опыта и знаний в сфере фармацевтического менеджмента определило мой подход к созданию компании «Анкор фарм». Для меня аптека — это не просто коммерческая точка, а часть системы заботы о здоровье.

— Как начинался бизнес?

— Бизнес я начала в 2003 году командой из двух человек. Официально компания была зарегистрирована в 2003 году, а в 2010 году получила название «Анкор фарм».

С самого начала мы выбрали не самый простой путь. Вместо аренды помещений я самостоятельно покупала и реконструировала объекты недвижимости. Это давало больше контроля, но требовало значительно больших инвестиций, времени и ответственности.

За свою карьеру я руководила строительством или реконструкцией более 70 объектов медицинской инфраструктуры: аптек, лабораторий, клиник и диагностических центров.

— К 2024 году сеть насчитывала 62 аптеки в Одессе и Черноморске. Все они работают в недвижимости, принадлежащей компании. Почему это принципиально?

— Такой уровень контроля над инфраструктурой — редкость для украинского аптечного сектора. Но для нас это было стратегическим решением.

Когда компания владеет недвижимостью, она может планировать долгосрочно, инвестировать в реконструкцию, адаптировать помещения под конкретные форматы, включая drive-through, контролировать качество сервиса и логистику.

Это сложнее, чем арендовать готовые помещения, но именно такой подход позволил нам создавать нестандартные форматы и выстраивать собственную инфраструктуру.

— Вы также владеете несколькими торговыми марками. О каких брендах идёт речь?

— На меня лично, а не на компанию, зарегистрированы пять торговых марок в Украинском офисе интеллектуальной собственности. Речь идёт, в частности, о брендах «Анкор фарм» и «Социальная сеть здоровья».

Для меня интеллектуальная собственность — тоже часть стратегии. Если создаёшь новый формат или бренд, важно защитить его юридически.

— Помимо операционной деятельности, вы занимаетесь научной и профессиональной работой. Какие направления для вас особенно важны?

— Я публиковала статьи в International Journal of Science and Research Archive, Journal of Business and Management Studies и SSP Modern Pharmacy and Medicine.

В 2022 году вошла в состав жюри Ukrainian Business Award. Также Одесский национальный медицинский университет пригласил меня в экспертную комиссию по оценке магистерской программы по фармации.

Для меня важно, чтобы практический опыт бизнеса был полезен и профессиональному сообществу, и образовательной сфере.

— Сеть «Анкор фарм» также была отмечена на конкурсе «Панацея». Что это означает для компании?

— «Панацея» — это ежегодная украинская премия фармацевтической отрасли, существующая с 1999 года. Для компании такая награда является подтверждением того, что профессиональное сообщество видит и оценивает наш подход.

Для нас это не просто награда, а сигнал о том, что региональная сеть может быть заметной на национальном уровне, если у неё есть качество, инновации и последовательная стратегия.

— Известно, что вы основали компанию Vitality Infinity LLC в США. Какие планы связаны с американским рынком?

— Я планирую развивать центры превентивной медицины и долголетия в Майами. Это новый этап, и станет ли эта модель успешной на американском рынке здравоохранения — покажет время.

Но украинский опыт для меня очень важен. «Анкор фарм» — это аптечная сеть, которая работает скорее как распределённая система заботы о здоровье, а не просто сеть магазинов. Именно такой подход я считаю перспективным и способным стать заметным для отрасли.