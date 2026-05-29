Украина получит 90 млрд евро от ЕС: 9 рисков для экономики и кошельков украинцев

Документ предусматривает предоставление до 8,35 млрд евро помощи до конца 2027 года тремя траншами: 3,2 млрд евро, 3,7 млрд евро и 1,45 млрд евро.

Суть соглашения / меморандума

Документ устанавливает, что предоставление средств зависит от выполнения Украиной политических и структурных условий. Среди них:

Соблюдение принципов демократии, верховенства права, прав человека, прав меньшинств и борьба с коррупцией. Положительная оценка Еврокомиссии по выполнению макроэкономических и структурных реформ. Отсутствие отката назад в сфере антикоррупционных мер, согласованных с ЕС или МВФ. Выполнение налоговых, бюджетных, таможенных, аудиторских, пенсионных, закупочных и управленческих реформ. Постоянный мониторинг экономической, финансовой и структурной политики Украины со стороны Еврокомиссии.

Сам меморандум не содержит всех финансовых параметров кредита — процентной ставки, графика погашения, условий досрочного взыскания, юрисдикции рассмотрения споров, а также ответственности Украины в случае недостаточности российских репараций. Эти вопросы должны быть определены в отдельном кредитном соглашении (Loan Agreement).

Положительные стороны для Украины

Значительный финансовый ресурс для макрофинансовой стабильности

8,35 млрд евро — существенный ресурс для покрытия бюджетного и платежного дефицита. Для Украины в условиях войны это означает:

поддержку ликвидности бюджета;

снижение давления на внутренний долговой рынок;

меньшую потребность в эмиссионном или чрезмерно дорогом внутреннем финансировании;

укрепление доверия со стороны внешних кредиторов и доноров.

Это особенно важно в условиях структурного дефицита бюджета, высоких военных расходов и зависимости от внешней помощи.

Связь с механизмом репараций

В документе прямо указано, что Ukraine Support Loan связан с идеей погашения за счет репараций, которые должна выплатить Россия.

Для Украины это политически выгодная конструкция, поскольку закрепляет принцип, что агрессор должен нести финансовую ответственность.

Однако это преимущество сохраняется только при условии, что в основном кредитном соглашении будет четко прописано: Украина не должна нести чрезмерную долговую нагрузку, если механизм репараций затянется или окажется неполным.

Поддержка евроинтеграции

Условия меморандума привязывают Украину к нормам ЕС в таких сферах, как:

таможенное законодательство;

налог на прибыль и антиуклонительные нормы;

НДС;

государственные закупки;

внутренний аудит;

управление государственными финансами;

корпоративное управление государственными предприятиями и банками.

Это может ускорить институциональную интеграцию Украины в ЕС.

Усиление таможенной реформы

Документ предусматривает:

новый Таможенный кодекс;

приближение к Таможенному кодексу ЕС;

цифровизацию таможни;

внедрение IT-систем;

управление рисками;

назначение постоянного руководителя Государственной таможенной службы.

Это особенно важно, поскольку таможня остается одним из главных источников бюджетных потерь, теневых схем и неравных условий конкуренции.

Повышение прозрачности государственных расходов

Меры по развитию Public Investment Management, системы DREAM, Prozorro, Казначейства, бюджетного планирования и обзора расходов могут повысить качество государственных инвестиций.

Это критически важно для послевоенного восстановления страны.

Реформа государственного аудита и контроля

Предусматривается:

создание аудиторских комитетов в ключевых органах;

обновление стандартов внутреннего аудита;

разделение инспекционных и аудиторских функций в Государственной аудиторской службе.

Это может повысить эффективность контроля над использованием бюджетных средств.

Основные риски для Украины

Широкие полномочия Еврокомиссии по распределению траншей

Еврокомиссия получает право:

оценивать выполнение условий;

требовать дополнительные документы;

откладывать или не предоставлять транши при негативной оценке.

Проблема заключается в том, что критерии оценки не всегда четко определены. Формулировка «положительная оценка Комиссии» оставляет пространство для политической интерпретации.

Риск сокращения объема финансирования

Если финансовые потребности Украины будут признаны существенно уменьшившимися, Еврокомиссия сможет сократить или отменить неиспользованную часть помощи.

В условиях военной экономики такая норма может быть рискованной, поскольку временное улучшение показателей не означает исчезновения долгосрочных потребностей.

Усиление налоговой нагрузки

Наиболее чувствительная часть документа касается налоговой политики.

Предусматривается:

продление военного сбора в размере 5% еще на три года с ожидаемым эффектом не менее 140 млрд грн ежегодно;

налогообложение доходов цифровых платформ;

отмена льготы на импортные посылки (кроме товаров безопасности и обороны);

реформа упрощенной системы налогообложения с дополнительным бюджетным эффектом не менее 70 млрд грн в год;

дифференцированные ставки для третьей группы;

ограничения на повторный переход на упрощенную систему;

внедрение антиуклонительных норм по стандартам ЕС.

Это может увеличить доходы бюджета, но одновременно создаёт риски для:

малого бизнеса;

ФОПов;

электронной коммерции;

IT-сектора;

самозанятых граждан;

потребителей.

В результате Украина может получить финансовую стабилизацию ценой снижения предпринимательской активности.

Риск проциклической политики

В военной и послевоенной экономике чрезмерный акцент на росте налоговых поступлений может тормозить производство, занятость и инвестиции.

Особенно опасно это будет в случае отсутствия:

доступного кредитования;

государственной инвестиционной политики;

поддержки производства;

компенсационных механизмов для пострадавших регионов;

борьбы с крупными теневыми схемами вместо давления на малый бизнес.

Риски для упрощенной системы налогообложения

Хотя борьба со схемами дробления бизнеса может быть оправданной, механическое ужесточение правил способно привести к:

сокращению малого бизнеса;

росту теневой экономики;

усилению административного давления;

снижению гибкости рынка труда;

ухудшению условий для самозанятых и микропредпринимателей.

Давление на социальные и пенсионные расходы

Документ предусматривает долгосрочные пенсионные прогнозы и обзоры государственных расходов в сферах:

жилья;

региональной политики;

поддержки ветеранов;

послевоенного восстановления.

Существует риск, что под лозунгом оптимизации произойдет фактическое сокращение социальных программ.

Глубокий внешний контроль

Украина обязуется регулярно предоставлять Еврокомиссии обширную информацию о:

бюджете;

государственном долге;

банковской системе;

валютной политике;

структурных реформах.

Кроме того, Комиссия получает право проводить проверки административных процедур и финансовых потоков в течение всего срока действия программы и еще пять лет после ее завершения.

Неопределенность ключевых условий кредита

В меморандуме отсутствуют ответы на важнейшие вопросы:

процентная ставка;

срок погашения;

наличие льготного периода;

распределение рисков в случае отсутствия репараций;

гарантии того, что кредит не будет погашаться из бюджета Украины;

штрафные санкции;

положения о cross-default;

юрисдикция споров;

ограничения суверенного иммунитета Украины.

Без анализа основного кредитного соглашения невозможно сделать окончательные выводы о долговой безопасности страны.

Что Украине необходимо дополнительно обеспечить

Среди рекомендуемых мер:

Провести отдельный анализ Loan Agreement. Закрепить специальные положения на случай продолжения войны. Ввести объективные критерии оценки реформ. Защитить малый бизнес при реформировании упрощенной системы. Оценить влияние налоговых изменений на ВВП, занятость, инфляцию и инвестиции. Сохранить баланс между бюджетной мобилизацией и экономическим развитием. Обеспечить особый режим для оборонных закупок. Не допустить механического сокращения социальных и ветеранских программ.

Что в итоге

Документ обладает значительным позитивным потенциалом для Украины, поскольку обеспечивает крупный финансовый ресурс, поддерживает макрофинансовую стабильность и способствует приближению к стандартам ЕС.

Однако его ключевая проблема заключается в асимметрии между объемом финансовой поддержки и масштабом обязательств Украины. ЕС предоставляет средства поэтапно и сохраняет за собой право задерживать, сокращать или отменять транши. Украина же берет на себя масштабные налоговые, бюджетные, таможенные и управленческие обязательства, часть которых может иметь болезненные социально-экономические последствия.

Существует риск, что под видом реформ Украина получит чрезмерно фискальную модель: больше налогов, больше контроля и отчетности, но недостаточно стимулов для производства, инвестиций, кредитования и экономического роста.

Поэтому позиция Украины, по мнению автора, должна быть следующей: финансовая помощь — да; европейские стандарты — да; но без механического переноса фискальных требований, которые могут ослабить экономическое восстановление, малый бизнес и внутренний спрос.