25 мая 2026, 13:02

В Украине презентовали аналог ChatGPT — Lapathoniia

В Украине заработал ИИ-ассистент Lapathoniia, построенный на базе отечественных крупных языковых моделей. Вся инфраструктура проекта размещена в украинских датацентрах и обеспечивает полный контроль и безопасность данных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост украинских разработчиков в LinkedIn.

В Украине заработал ИИ-ассистент Lapathoniia, построенный на базе отечественных крупных языковых моделей.

Как работает украинский ШИ

Lapathoniia Chat работает на базе облачной инфраструктуры De Novo. Это означает, что все данные пользователей физически остаются внутри страны и не передаются на иностранные серверы. Проект позиционируется как демонстрационный сервис, который должен продемонстрировать реальный потенциал украинских LLM в обычном формате чата.

Разработчики отмечают, что возможности языковой модели лучше оценить в процессе взаимодействия, а не из-за сухих цифр в таблицах. Пользователи могут протестировать работу с файлами, веб-поиск, «память» модели и сложные аналитические задачи.

Преимущества украинской разработки

  • OpenAI-совместимый API. Можно изменить base_url и использовать обычный OpenAI SDK
  • Украинский язык. Модели оптимизированы для запросов, контекстов и товаров.
  • Streaming — поддержка потоковой генерации для интерактивных приложений
  • Управление доступом — API ключи, бюджеты и лимиты для команд и тестовых интеграций
  • До 32 000 токенов по запросу, включая входящий контекст и ответ
  • Инфраструктура и данные бета-сервиса размещены в Украине.

Доступ к моделям MamayLM и Lapa LLM

В актуальном релизе пользователям доступны сразу две отечественные языковые модели: MamayLM и Lapa LLM. В дальнейшем команда планирует существенно расширить этот список.

Важно, что проект реализуется при поддержке кафедры систем искусственного интеллекта «Львовская политехника».

«Сегодня развитие украинских AI-технологий чрезвычайно важно, а появление таких инициатив помогает формировать собственную технологическую экосистему и создавать решения, ориентированные на украинский контекст и потребности», — заявили в Политехнике.

Стадии разработки ИИ

Теперь сервис работает в режиме закрытого бета-тестирования. Команда собирает фидбек по скорости ответов, качеству работы с контекстом и удобству интерфейса.

Для получения доступа необходимо отправить краткое описание задачи и название компании на электронную почту разработчиков.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
