Курс валют на 27 мая: банки и обменники обновили ценники

В среду, 27 мая, на наличном рынке средний курс доллара в покупке и продаже прибавил 1 копейку. Евро в покупке подешеве на 5 копеек, а в продаже прибавил 5 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах покупки подешевел на 7 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,00−44,48 грн. Евро покупают за 51,20 грн, а продают за 51,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,08−44,20, евро — 51,55−51,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,28−44,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,56−51,59 грн/евро.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, курс доллара на утреннем межбанке пробил новый исторический максимум: 44.34 — 44.36 грн.

