Житель Чехии выиграл 120 млн евро в лотерею Eurojackpot

В Чехии человек или группа людей, совместно владеющих лотерейным билетом, стали обладателями джекпота в размере 120 млн евро , разыгранного в лотерею Eurojackpot. Об этом сообщила мюнстерская компания Westlotto, координирующая проведение лотереи, вечером во вторник, 26 мая, пишет Welt.de.

Жители Германии выиграли по 4 млн евро

Как пишет газета Welt, несколько счастливчиков было и в Германии. По данным издания, по 4 млн евро досталось одному участнику из федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, двум участникам из Саксонии и одному — из Тюрингии. Ту же сумму получил житель Норвегии.

Во всех случаях не указывается, идет ли речь о единоличном обладателе счастливого лотерейного билета или о группе людей, купивших его совместно.

Что нужно для выиграша

Для получения максимального выигрыша участникам лотереи Eurojackpot нужно угадать пять чисел от 1 из 50 и два дополнительных числа в диапазоне от 1 до 12. Удачу на этот раз принесли числа: 5, 11, 23, 33, 42 в сочетании с дополнительными числами 10 и 12.

На предыдущих 13 розыгрышах ни один из участников не смог угадать заветную комбинацию. В результате сумма приза, увеличивающаяся после каждого розыгрыша без главного победителя, достигла 120 млн евро.

В нынешнем году джекпот в лотерее Eurojackpot брали восемь раз. В начале апреля назвать все выигрышные числа удалось участнику из Финляндии и из Словакии. Они получили по 5 млн евро. Победителя из Германии последний раз можно было поздравить 31 марта. Тогда житель (или группа игроков) из земли Северный Рейн — Вестфалия, угадав все числа розыгрыша, получил 70,7 млн евро.

Выигрыш в лотерею в Германии не облагается налогом. Вероятность угадать правильные цифры в Eurojackpot составляет 1 к 140 миллионам.