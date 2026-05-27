27 мая 2026, 11:30 Читати українською

Как работает рынок монет в Украине и можно ли на этом зарабатывать в 2026 году: практический воркшоп

Как формируется стоимость монеты? Почему цены на одну и ту же монету могут различаться в 2−3 раза? Как на этом зарабатывать? 4 июня на мастер-классе с Алексеем Козыревым из Академии Минфина мы разберем, как на самом деле работает рынок монет в Украине — без романтизации, с практическими примерами. Помимо подробного разбора темы, вы услышите кейсы из опыта спикера и ответы на ваши вопросы.

Как формируется стоимость монеты?

Коллекционирование монет все чаще рассматривают не только как хобби, но и как способ приумножения средств. Однако вместе с ажиотажем усиливаются и манипуляции вокруг этой темы.

Соцсети транслируют истории о «легком заработке» на монетах, но на практике новички часто сталкиваются с переплатами, низкой ликвидностью и эмоциональными покупками. Без понимания принципов рынка легко купить монету, которую будет сложно продать даже по первоначальной цене.

Как на самом деле работает современный рынок монет в Украине? Как формируются цены? Почему одни монеты растут в цене, а другие — нет? Как анализировать монеты перед покупкой и не терять деньги?

Узнайте ответы на практическом онлайн-воркшопе от Академии Минфина «Нумизматика в Украине: как работает рынок монет и можно ли на этом зарабатывать в 2026 году». Проведет воркшоп коллекционер монет, эксперт в области нумизматики Алексей Козырев.

КОГДА: 4 июня, начало в 19:00

ФОРМАТ: онлайн, продолжительность ~2 ч. + 15−20 мин. QA

Для кого этот воркшоп

Воркшоп будет полезен тем, кто:

  • хочет заняться нумизматикой, но не знает, с чего начать;
  • уже покупал монеты, но не понимает рынок;
  • боится переплатить;
  • видит «успешные кейсы» заработка в соцсетях и хочет понять, как все происходит на самом деле;
  • ищет альтернативные направления инвестиций и сохранения средств.

Вы узнаете, как анализировать монеты перед покупкой, как формируется их стоимость, где проходит грань между реальным спросом и хайпом и как избежать типичных для новичков ошибок.

Какие темы обсудим

Программа воркшопа охватит шесть тематических блоков — от базового понимания рынка до практического анализа конкретных монет.

Вместе с экспертом разберем:

  • Почему тема монет снова стала популярной
  • Как формируется цена монеты: металл, тираж, спрос, состояние, серия
  • Почему одна монета стоит 500 грн, а другая — 50 000 грн
  • Как возникает ажиотаж и как не переплачивать из-за хайпа
  • Где безопасно покупать монеты
  • Спред, ликвидность и скрытые расходы, о которых не думают новички
  • Где покупают и продают монеты НБУ, банки, дилеры, маркетплейсы, OLX — и где самая большая «накрутка»
  • Как анализировать монету перед покупкой: как проверять продавца и распознавать типичные манипуляции
  • Практический разбор монет: что сейчас на рынке выглядит интересно, а что уже «перегрето»
  • Есть ли смысл входить с небольшим бюджетом и что можно купить, условно, до $100.

После воркшопа вы сможете самостоятельно анализировать рынок, понимать логику формирования цен и будете знать, когда и где лучше покупать монеты.

О спикере

Воркшоп проведет АЛЕКСЕЙ КОЗИРЕВ — финансовый аналитик, эксперт в области нумизматики, коллекционер монет.

Имеет более 23 лет опыта работы в банковской системе. Участвовал в рабочих группах НБУ, программах Агентства по международному развитию США USAID по трансформации банковской системы.

Автор более 5000 публикаций о финансах, курсах валют, инвестиционных инструментах, ценных бумагах, монетах и драгоценных металлах.

Как принять участие

До 31 мая действует специальная цена для «ранних пташек». Успейте приобрести доступ по цене early birds — 1500 грн, так как уже с 1 июня, накануне проведения воркшопа, стоимость вырастет.

Источник: Минфин
Комментарии - 1

0
0
Vadimra
Vadimra
27 мая 2026, 11:55
#
Загон «аленей» от пана Козырева продолжается
The Show must go on

